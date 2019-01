Metallica felicita a Mariano Rivera por su ingreso al Salón de la Fama

La banda de heavy metal estadounidense Metallica envió una sincera felicitación al legendario cerrador panameño Mariano Rivera, luego de darse a conocer su ingreso al Salón de la Fama del Beisbol Profesional.

Rivera se hizo todavía más popular luego que durante su época como jugador activo sonaba en todo el estadio la canción "Enter Sandman", como preludio a su ingreso al diamante, como estelar cerrador de Yanquis de Nueva York.

Esta canción de heavy metal, que Metallica grabó en 1990 y que lanzó al mercado en 1991, se hizo aún más popular en el medio beisbolero gracias a Rivera, quien la utilizó como entrada triunfal.

Gracias a ello, los integrantes de la banda le enviaron emotivos mensajes de felicitación por su ingreso, por votación unánime, al recinto de los inmortales en Cooperstown, Nueva York.

Hey Mo, we've got some old friends that wanted to say congrats. pic.twitter.com/enlwrVpaCc

— Cut4 (@Cut4) January 22, 2019