Manchester echa al Arsenal de la FA Cup y mantiene su racha

La triunfal trayectoria de Ole Gunnar Solkjaer al frente del Manchester United sumó una pieza mayor, tras sacar de la FA Cup al Arsenal de Unai Emery con una convincente victoria 1-3 en el Emirates.

Lastrado por las lesiones en el centro de su defensa -el griego Sokratis en la primera mitad y el francés Laurent Koscielny tras el descanso-, el conjunto de Emery sucumbió a los "aguijonazos" del nuevo Manchester de Solskjaer, que subido a una ola de ganadora (8 triunfos consecutivos) parece dispuesto a retomar el pulso a una temporada que parecía perdida con Jose Mourinho.

Con Romelu Lukaku como inesperado, y certero, asistente, el United puso en evidencia en la primera mitad los desajustes defensivos del Arsenal, que no supo traducir en peligro su mayor posesión.

Un pase filtrado entre la zaga 'gunner' por Lukaku, culminado de forma magistral por Alexis Sánchez, tras regatear a Petr Cech, abrió el marcador pasada la media hora y apenas dos minutos después, el propio delantero belga condujo un contragolpe, con prácticamente todo el Arsenal en campo rival, y su pase lo aprovechó dentro del área, libre de marca, Jesee Lingard para ampliar la ventaja.

Contra las cuerdas, con más posesión que peligro, sólo el oportunismo de Pierre-Emerick Aubameyang para buscar su sitio en el área chica, rescató a los de Emery antes del descanso.

Luego, el voluntarioso ejercicio ofensivo 'gunner', que le acercó al gol con un remate de cabeza del galés Aaron Ramsey, al que respondió con una gran intervención el meta argentino Sergio Romero (m.48), no le bastó para desbaratare el plan del United.

Con el rival volcado sobre su campo, los 'Diablos Rojos' sentenciaron con un gol de Anthony Martial en el minuto 82, para convertir los 10 minutos de prolongación que dio el árbitro en un ejercicio de impotencia de los de Emery.

🎵 | Tony Martial scores again! pic.twitter.com/vneVnX1you — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 25, 2019

Junto al Manchester entra en la quinta ronda, el Bristol, que derrotó por 2-1 al Bolton y alcanza esta etapa de la Copa por primera vez desde 2001.

