Chucky “no se ve bien”, dice su técnico tras la lesión

El delantero mexicano Hirving Lozano, del PSV Eindhoven, se encuentra con pronóstico reservado una vez que protagonizó un choque de cabeza con un defensa y tuvo que salir de cambio antes del primer tiempo del juego ante Groningen, del futbol holandés.

VIDEO: 'Chucky' Lozano se despacha con un doblete en menos de cinco minutos

'Chucky' marca doblete, pero sale en camilla lesionado

Después de anotar los dos goles, que al final valieron para el triunfo por 2-1, Lozano impactó con el defensa alemán Tim Handwerker, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego a los 47 minutos.

De tal modo que se encendieron las alarmas en el cuadro 'Granjero' y durante la conferencia de prensa, el director técnico Mark van Bomel reconoció que 'Chucky' Lozano no se vio bien y, por lo tanto, deberá ser revisado a fondo.

“Hirving Lozano está actualmente bajo supervisión en el hospital, pero no he recibido el diagnostico final. No se ve bien, digo esto debido a que salió en camilla. No puedo decir más sobre ello ahora”, declaró Van Bommel

🗣 @MarkvanBommel6 '@HirvingLozano70 wordt momenteel onderzocht. Het zag er niet goed uit. Meer kan ik er nu niet over zeggen'#PSVGRO pic.twitter.com/WRYx9x10E1 — PSV (@PSV) January 26, 2019

Podría ser este domingo cuando se conozca la gravedad del golpe que sufrió el delantero tricolor, quien con su doblete de este día alcanzó 13 dianas en lo que va de la Eredivisie.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Humillante eliminación del West Ham con todo y 'Chicharito'

Revelan mensajes de Emiliano Sala con el encargado de su vuelo

VIDEO RECOMENDADO