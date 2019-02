Usain Bolt iguala marca de la NFL previo al Super Bowl LIII

El ex velocista Usain Bolt no para de sorprender al mundo a pesar de que hace meses que se retiró profesionalmente del atletismo y ahora lo hizo al igualar una marca de la NFL.

Bolt estuvo presente este sábado en la NFL Experience previa al Super Bowl LIII y fue desafiado para realizar la tradicional prueba de segundos por yardas.

A pesar de que el jamaiquino no contaba con tenis especiales para correr en pasto, corrió las 40 yardas del reto en 4 segundos y 22 centésimas para igualar el récord de John Ross, receptor de los Cincinnati Bengals, en el Draft del 2017.

Just saw Usain Bolt tie the fastest NFL 40 yard dash with 4.22 #SBLIII

Wasn’t wearing running spikes either pic.twitter.com/Fv8fK2S9ZR

— simon crosse (@simoncrosse) February 2, 2019