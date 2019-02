Cardozo no reprocha nada a jugadores de Chivas

Luego del punto sumado ante Veracruz, tras igualar 0-0 como local, el técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo aseguró que nada reprocha a sus jugadores. Según su análisis, el Guadalajara hizo todo lo necesario para ganar, pero le faltó tranquilidad para concretar. Incluso, aseguró que en el campo sólo hubo un equipo.

“Es el análisis que habíamos hecho sobre el rival, es exactamente lo que planteó. Teníamos que ser contundentes, no lo fuimos, pero el equipo jugó muy bien, hizo lo que entrenamos durante la semana, cuidar la pelota, filtrar pelotas difíciles para el rival. Perfectamente sabíamos que el rival iba a plantear así para buscar puntos y esto es sencillo: se gana con goles. No los concretamos, pero sí generamos, hicimos cinco de gol en el primer tiempo ante un rival que no pasó la mitad de la cancha. Hay que felicitar a los muchachos, porque hoy en día generar jugadas de gol no es fácil”, explicó.

“Nos faltó contundencia nada más, pero el equipo hizo todo para ganar, sabíamos que el partido iba a ser de los más difíciles por lo que podía plantear el rival. Me parece que en el campo de juego existió solo un equipo, porque el rival no pasó de la mitad de la cancha. Entonces, mérito suficiente de nosotros, de los jugadores, de tener la pelota, hacer lo que entrenamos en la semana y lastimosamente no llegamos a los goles”, agregó el entrenador de Chivas Cardozo.

Aunque el 0-0 molestó a los aficionados, el entrenador salió tranquilo. “Yo creo que hicimos todo. Más no puede dar. Teníamos que haber tenido tranquilidad para hacer los goles y no la tuvimos. Insisto: hubo un equipo en el campo de juego, no sé qué partido vieron ustedes si me dicen que no. Yo creo que los jugadores hicieron todo, olvídate de las cinco claras que tuvimos, el control del juego que tuvimos. Olvídate de la posibilidades que tuvimos de gol, el rival no pasó la mitad de la cancha. Pasó una vez, en una pegó en el palo, en el segundo tiempo. Hay que dar mérito a mi equipo que hizo una buena lectura de lo que iba a plantear el rival. Que mis jugadores no dieron todo, no estoy de acuerdo porque dieron todo para ganar. Esto se gana con goles, no la metimos y el arquero de ellos hay que felicitarlo porque ha sido figura partido tras partido en el Veracruz. Entonces, hay que darle mérito al arquero”, sentenció.

“Insisto en que hicimos todo, generamos cinco o seis de gol. Molina en el segundo tiempo casi es gol, la de Ponce que le baja a Ronaldo es fantástica y tira fuera. Eso lo aplaudo. Insisto: aunque me quieran ver algo malo, a mi equipo le faltó solamente hacer el gol. De ahí en más, un equipo en el campo de juego. Tuvimos la posesión de la pelota, generamos seis ocasiones de gol claras, el rival llegó una vez, pasó una vez la mitad de la cancha, entonces qué le puedo reprochar a mis jugadores. Solamente nos faltó el gol, porque también hicimos todo para concretar, pero las tapó el arquero, que está para eso, para atajar”, concluyó Cardozo.