Lindsey Vonn sufre dolorosa caída en el Supergigante

La estadounidense Lindsey Vonn no pudo concluir la prueba de supergigante que se disputó este martes en Are (Suecia), dentro de los Mundiales de esquí alpino, al sufrir una caída en el primer tercio de la prueba.

Vonn, que anunció su retiro el pasado viernes tras disputar las pruebas de supergigante y descenso en los Mundiales, intentó ir a por todas en su bajada y tras impactar con tres banderas de forma consecutiva, se desequilibró y acabó chocando contra la red de protección lateral.

@lindseyvonn la caduta a #Are2019 nel SG fortunatamente senza conseguenze Lindsey falls without consequences on the first day of World Cup in #Are Sweden pic.twitter.com/UJV23pVxB6

— pio dal cin (@piodalcin) February 5, 2019