Revelan todos los detalles para el premio de la Fórmula E México 2019

La Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional (OMDAI) reveló este jueves algunos detalles de la próxima carrera de la Fórmula E México 2019, la cual se desarrollará el 16 de febrero en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En conferencia de prensa con miras a la cuarta parada de la campaña 2018-2019 de la Fórmula E, Juan Carlos Casco, director de pista del organismo, dio a conocer diversos aspectos para la competición de la Ciudad de México, que contará con automóviles generación dos con mayor velocidad que en años anteriores, pues alcanzan los 100 kilómetros en apenas 2.8 segundos.

También te puede interesar

FOTOS: Cuerpo encontrado en avión de Emiliano Sala ya está en Gran Bretaña

Recordó que cada uno los autos tienen igualdad de competencia y la carrera tiene una duración de 45 minutos más una vuelta, además invitó a los aficionados (los Fanboost) a votar por su piloto favorito para otorgarle una carga extra de energía a los cinco conductores más votados.

Casco informó que el Modo Ataque que tendrá cada uno de los pilotos se determinará antes de la carrera, el cual suele variar según la pista y mismo que otorgará buena velocidad alrededor de cinco minutos que equivale a cinco vueltas del Hermanos Rodríguez.

Agregó que la caja de cambios depende del equipo, hay de una sola velocidad, hasta tres o cuatro; además, los vehículos cuentan con un monitoreo de aislamiento, es decir, el auto se da cuenta si hay fuga de corriente eléctrica y se detiene, y un sistema de interbloqueo de alto voltaje, por lo que la batería no entrega corriente, las terminales no permanecen vivas.

Aunado a todo eso, en pista se cuenta con un sistema de extinción de incendios para salvaguardar al piloto, de forma primordial, y sobre calentamiento de la batería.

También puedes leer

La caravana estelar AAA se presentó en su 'nueva casa'

La Fórmula E México 2019 contará con una categoría de soporte Jaguar I-Pace e trophy, también con carros eléctricos pero que pueden ser utilizados en la calle y los cuales alcanzan hasta 194 kilómetros por hora.

En el acto también se dieron cita la directora de OMDAI FIA, Nataly Moutet; Álvaro Buenaventura, director comercial de Fórmula E en América Latina, y Jorge Abed, secretario general de OMDAI FIA México.

Buenaventura señaló: “La Fórmula E no es solamente una carrera, la parte deportiva es una excusa muy buena pero es una excusa para mandar un mensaje a las calles de sustentabilidad, tecnología, innovación. Nos vemos cómo la competición del futuro. Las carreras de coches pueden no sonar y ser divertidas, no siempre debe existir ruido”.

Enfatizó también que habrá una E Village, que contará con diversas actividades para los aficionados que se den cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

PUBLIMETRO TV