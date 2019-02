Está Rayados motivado en Liga y Concacaf

El delantero de Rayados, Avilés Hurtado, mencionó que no le sacan la vuelta a la etiqueta de favoritos para ganar la Liga MX y la Liga de Campeones de Concacaf.

Hurtado dijo que están ilusionados en poder sumar estos dos títulos para la institución, por lo que están comprometidos en hacer un buen papel en la Conca.

“Es un compromiso enorme, pero la ilusión que tenemos nosotros nadie nos la va a quitar, por ese lado trabajamos humildemente para seguir mejorando para estar a tope. El equipo está mentalizado y con muchas ganas de traer muchas cosas buenas para el club”, dijo.

La Pandilla continuó su entrenamiento en El Barrial y viajará este martes a El Salvador para enfrentar al Alianza, equipo del que sabe poco el colombiano.

“En lo personal no sé nada del equipo, ya Diego nos pondrá al tanto, nos dará información de lo que ellos pueden hacer. Estamos muy contentos por poder estar, esperemos participar y aportar al quipos, va a ser un partido difícil son 180 minutos y tenemos que estar preparados para eso”, añadió.

Rayados ostenta el único tricampeonato de este torneo, y el compromiso de ganarlo de nuevo está en el equipo, tanto que Avilés dijo que todos apoyan desde el lugar que les toque estar.

“Trabajo al máximo para cuando Diego me necesite para aportar al equipo, hay una competencia bastante fuerte y eso hace que el equipo sea más fuerte aún, por ese lado estamos tranquilos.

“Si nos toca estar en la banca tenemos que apoyar de la misma manera y si estamos adentro aportar lo que uno sabe, falta mucho camino por recorrer, pero vamos por buen camino”, indicó.

Avilés dijo pasar por un buen momento futbolístico, luego de que el año pasado tuvo problemas con lesiones que lo hicieron bajar de rendimiento.

“El semestre pasado me pegó mucho con las lesiones, como que me mermó un poco, por ese lado trato de fortalecerme al máximo y estar al cien por ciento te da ese plus y esa confianza que te dan los compañeros para rendir, seguir por este mismo camino”, dijo.

Monterrey se meterá al Estadio Cuscatlan de El Salvador para enfrentar al Alianza el próximo miércoles a las 21:00 horas.