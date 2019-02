Federación Mexicana de Natación no es pareja con los clavadistas: Jahir Ocampo

El clavadista mexicano Jahir Ocampo considera que la Federación Mexicana de Natación "no es pareja" tras la controversia surgida por la designación, a ‘dedazo’, de la selección que competirá en la Serie Mundial de Clavados, en la que él junto con Rommel Pacheco, quedaron fuera de las últimas dos etapas.

El pasado jueves la FMN definió a los clavadistas mexicanos que asistirán a las cinco etapas (Japón, China, Canadá, Rusia e Inglaterra) de la Serie Mundial FINA y la pareja Pacheco-Ocampo no fue considerada para las dos últimas competencias, pese a que ellos ganaron la plaza para México en trampolín 3 metros sincronizados al obtener bronce en la Copa del Mundo de Wuhan, China, el año pasado. En su lugar estarán Yahel Castillo y Juan Celaya.

La controversia aumentó porque Rommel y Jahir no fueron los únicos afectados, pues la dupla de los jóvenes Andrés Villarreal y Kevin Berlín también será sustituida en las últimas dos etapas de sincronizados de plataforma de 10 metros por los medallistas olímpicos Germán Sánchez e Iván García. Además, Paola Espinoza, competirá en lugar de Carolina Mendoza, campeona en los pasado Juegos Centroamericanos, en trampolín 3 metros y junto a Yael Castillo competirán en mixtos en lugar de Mendoza y Ocampo.

“No sólo Rommel y yo somos los afectados, también están Andrés Villarreal y Kevin Berlín, que habían clasificado y se mete a una pareja ya consolidada (Sánchez y García)”, comentó Jahir Ocampo en entrevista vía telefónica para Publisport.

A 1 semana de empezar las series Mundiales de clavados (Japón, China).

⚠️En base a la decisión que tomo la #FMN, quedo FUERA de las últimas 2 etapas de las Series Mundiales de Clavados en el trampolín 3m soncronizados.https://t.co/WRFcUIR2TE

Gracias por el apoyo🙌🏽 #JahirOcampo pic.twitter.com/OJppCQ7LtK — Jahir – Teniente Ochampion. (@jahir_ochampion) February 18, 2019

La Federación explicó a través de un comunicado que de acuerdo al reglamento internacional del evento, las plazas obtenidas en clavados sincronizados son para el país, no para los clavadistas que las consiguieron. Además, argumentó que con la designación de las duplas se busca el fogueo de clavadistas previo al selectivo nacional que se realizará en mayo, situación con la que no concuerda Jahir Ocampo.

“En trampolín de tres metros dicen que quieren darle mayor proyección a una pareja, pero no están siendo parejos. Si buscas dar mayor proyección a nivel internacional, pues busca a nuevos deportistas jóvenes como Randall Willars (medallista de oro en JO de la Juventud 2018), Andrés o Kevin, de 17 años, (medallista de bronce en Grand Prix FINA, en Alemania 2018), que son sus primeras Series Mundiales. A ellos dales fogueo, los demás no necesitan tener proyección, ya son clavadistas experimentados. Aquí los más afectados somos los que ganamos las plazas en las Copas del Mundo y no hay igualdad”, apuntó el del Estado de México.

Otros de los argumentos dados por la FMN para excluir a la dupla Pacheco-Ocampo de las últimas dos etapas de la Serie Mundial fueron “las inquietudes de ambos clavadistas de cambiar de pareja” –Rommel habría sido quien primero quiso probar con Rodrigo Diego y luego Jahir con Yahel Castillo. Además de que Pacheco no acudió a la junta del 14 de febrero ni a las reuniones con el presidente de la FMN, Kiril Todorov.

“Eso se habló después de la junta que hubo. Rommel no estaba aquí en la junta; no pueden decir que lo dijo en la junta porque él no estuvo. Eso lo tengo que hablar bien con Rommel. No he platicado este tema a fondo. Él acaba de llega esta semana aquí a México, estaba en Mérida. Tenemos que resolver esto antes de que pase cualquier otra cosa. No hay ningún problema, todo se tiene que hablar de frente para evitar este tipo de cosas. No habíamos hablado en general; se habló ahí en la junta; algunos de la Federación ya sabían; más bien el tema lo propuso me parece que Jorge Carrión (coordinador técnico) de probar a Rommel con Rodrigo y ahí fue cuando yo dije ‘No me quiero quedar fuera tampoco porque he dados resultados’”, explicó el deportista de 29 años de edad.

El deportista mexiquense dijo que también ha notado disparidad a favor del grupo integrado por Paola Espinosa, Iván García, Germán Sánchez y Alejandra Orozco y que es manejado por la representante Claudia Ruiz, a quien un par de medios nacionales señalan de intervenir dentro de la FMN.

“Ella (Claudia Ruiz) ha estado ahí en la Federación desde que yo la conozco. Era reportera y ahora lleva los medios de la FMN y es manager de algunos clavadistas, los que están en Guadalajara. Y sí, algunas veces han salido más notas en la FMN de ellos que de otros clavadistas. Ahí también debe haber una igualdad”, señaló.

