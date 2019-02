México necesita eventos como el GP de Fórmula 1: Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez enfatizó que un Gran Premio de Fórmula 1 es un evento que necesita el país, por lo que espera continúe y siga celebrándose más allá de este 2019.

“Checo” Pérez sabe que la continuidad del GP, que se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, está en duda de acuerdo a los planes del gobierno federal, de tal forma que con su experiencia mandó un mensaje que muestra la importancia de albergar un evento de tal magnitud.

“A mí como mexicano, más que como deportista, que como piloto de Fórmula 1, como mexicano es un momento (cuando se efectúa el Gran Premio) de que ven a México como de primer mundo, como yo lo quiero ver, como se lo quiero dejar a mis hijos, a las nuevas generaciones”, dijo.

Subrayó que “este tipo de eventos los necesita México para que el mundo lo voltee a ver como el gran país que somos”, pues en el mundo la mayoría de veces se habla de México de una manera negativa.

“Siempre se habla de lo mal que estamos, de lo mal que está México, de todos los problemas que tiene, Pero es ese fin de semana (del Gran Premio) es donde se habla de todo lo bueno, de todo lo positivo que tiene, nuestra gente, nuestra cultura, nuestras comidas”, detalló.

Recordó que no por nada desde que la capital mexicana volvió albergar una fecha en el calendario de la Fórmula 1 “hemos ganado el título al mejor Gran Premio de Fórmula 1 cuatro veces seguidas”.

De tal forma en el mensaje, a través de un video, el piloto de la escudería Racing Point, enfatizó que será una pena que México dejara de ser parte del Mundial de Fórmula 1, la máxima categoría del deporte motor.

“Sería una pena, sería una pérdida muy grande para mi país que no pudiera continuar un evento así, porque al momento que se pierda no lo volveríamos a tener, creo que en lo personal no lo volvería a ver. Hay muchos países esperando una oportunidad y que México lo deje ir creo que sería una gran pérdida”.