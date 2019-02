Los escándalos sexuales más recordados en el mundo del deporte en Estados Unidos

Este viernes se dio conocer que el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, enfrenta dos cargos por contratar servicios de prostitución en el Orchids of Asia Day Spa en Jupiter, Florida, establecimiento ligado a una red internacional de tráfico de personas, así lo reveló el departamento de policía de ese estado. Las investigaciones revelaron que en el Spa vivían mujeres, procedentes en su mayoría de China, a quienes no se les permitía irse.

Hasta el momento, Kraft no ha sido arrestado por las autoridades, sin embargo, pueden presentar cargos en contra del dueño de los Patriots. La noticia se volvió un escándalo dentro del mundo del deporte e independientemente de lo que pase, su reputación quedará manchada por siempre. Es por ello que enlistamos los escándalos sexuales más recordados en el mundo del deporte.

El Club de ‘Sriptease’ para estrellas de la NBA

En el 2001 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó el club “Gold’ de Atlanta, donde encontraron una lista de jugadores profesionales que habían recibido favores sexuales a cambio de promocionar el club. Entre los implicados estaban las estrellas de la NBA, Patrick Ewing Dennis Rodman, Tarrel Davis, Jamal Anderson y Dikembe Mutombo.

La adicción que acabó con la carrera de Tiger Woods

En 2009, Tiger Woods, considerado el mejor golfista de la historia, se declaró ‘adicto al sexo’ luego de que saliera a la luz una larga lista de infidelidades que había cometido a lo largo de su vida. “Estoy profundamente entristecido por mi irresponsabilidad y mi comportamiento egoísta”, manifestó. Tras divorciarse, entabló otra relación que terminó por las mismas causas. Se supo que Woods llegó a gastar 40 mil dólares en seis encuentros con prostitutas de lujo.

Larry Nassar, el terror de la selección de gimnasia estadounidense

En 2016 y luego de dos décadas de abuso, Rachael Denhollander, Jammie Dantzscher fueron las primera en alzar la voz y denunciar los abusos cometidos por Larry Nassar, quien desde 1996 fungió como médico oficial del equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos. Las gimnastas aseguraron que Nassar las penetró vaginal y analmente con los dedos, el médico fue acusado de 22 casos de conducta sexual criminal y en 2018 fue condenado a permanecer en prisión un mínimo de 40 años y un máximo de 175 años.

Mike Tyson a prisión acusado de violación

Luego de convertirse en una leyenda del Box Mundial, Mike Tyson, se vio envuelto en una polémica que acabó con su carrera, en 1991 en Indianapolis fue acusado de violación por Desiree Washington, una joven de 18 años que aspiraba al concurso Miss America. Tyson fue condenado a seis años en prisión y a pagarla 300 mil dólares a Desiree. Tyson pasó tres años en prisión y en su autobiografía insistió ser inocente.

