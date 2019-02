Gignac aclara que no fingió una lesión para no viajar a Costa Rica

Debido a los rumores acerca de que André-Pierre Gignac fingió una lesión en la rodilla para no viajar con Tigres al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Saprissa, en Costa Rica, el delantero francés aclaró que en verdad está lesionado y no puede disputar dos partidos a la semana.

“No le va a gustar al señor entrenador ‘Tuca’ que salga a declarar, pero ya me cansé de leer, escuchar cosas increíbles! Actualmente, no puedo jugar dos partidos en una semana por una lesión, no molestia… UNA LESIÓN! El cuerpo técnico y médico hacen lo posible para que esté listo los viernes, sábados o domingos!! El Tuca me está cuidando.

“¿Me gustaría jugar la Concachampions? Siiií. ¿La quiero ganar? OBVIOOO… ¿Tengo cláusula para no ir a jugar a Centroamérica? No. Saben lo apasionado que soy para el futbol y sería una falta de respeto para la institución y mis compañeros pedir algo tan grave”, publicó en su cuenta de Twitter.

En la semana, el sitio Medio Tiempo publicó en su columna “Toque filtrado” que Gignac no estaba lesionado, pues “de la noche a la mañana se sintió bien” de la supuesta lesión que le impidió viajar a Costa Rica y entrenó al día siguiente con sus compañeros y jugó el viernes ante Atlas en la jornada 8 de la Liga MX.

El mismo medio aseguró que el goleador “no desea ir a Centroamérica”, que no es la primera vez que se niega a jugar en esa región y sólo lo hace cuando son partidos en Estados Unidos o Canadá.

Tigres perdió 1-0 el partido de ida ante Saprissa. La vuelta será este martes en Monterrey.

