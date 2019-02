16 equipos participarán en la primera Copa FIFA eNations

Un total de 16 equipos nacionales que representan a las confederaciones que integran a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tomarán parte de la versión inaugural de la Copa FIFA eNations que se celebrará el 13 y 14 de abril de 2019.

La primera Copa FIFA eNations será un evento de exhibición solo para invitados en 2019 e introducirá un nuevo formato de equipos nacionales y asociaciones miembro que luchan entre sí en una competición por equipos en el camino a la Copa eWorld Cup 2019.

La Copa FIFA eNations ofrecerá hasta mil 500 puntos de la Serie Global, además de dinero del premio que también se ofrece a los ganadores.

Cada país organizará los campeonatos nacionales de eFootball para encontrar a su equipo nacional. Los dos jugadores seleccionados serán invitados a la Copa FIFA eNations para representar a su nación.

Luis Vicente, director de Transformación Digital e Innovación de la FIFA, señaló que “la participación de nuestras asociaciones miembro en un torneo de naciones dedicadas es otro paso significativo y emocionante para la FIFA y el desarrollo de eFootball a nivel mundial”.

“La FIFA eNations Cup representa para nosotros otro gran paso en el crecimiento y desarrollo de ‘eFootball’, mejorando aún más el compromiso con los fanáticos y jugadores de todo el mundo, además de permitir que nuestras asociaciones miembro desarrollen y activen programas y competencias de eFootball en su país", sentenció.

La Copa FIFA eNations es uno de los tres torneos organizados por la FIFA que también incluye la Copa Mundial eClub y la FIFA eWorld Cup, que se llevará a cabo a principios de agosto de 2019.

