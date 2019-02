Nunca he visto que un jugador le 'tienda la cama' a un entrenador: Marioni

Bruno Marioni, técnico de Pumas, aseguró que nunca ha visto en su carrera que los jugadores provoquen intencionalmente los despidos de sus entrenadores mediante malas actuaciones en el campo o como popularmente se dice en México “le tiendan la cama”.

"El entrenador se defiende con el trabajo y con los resultados, no hay otra forma. Los jugadores no toman decisiones, la toman los directivos. Tengo 15 años de profesional y nunca me ha tocado que un jugador le ‘haga la cama a un entrenador’.

Desde mi lado a mí no me ha tocado, me parece que eso no existe. Lo que muchas veces pasa es que el convencimiento deja de ser el que era", comentó en conferencia de prensa el argentino.

En lo que va del actual Torneo Clausura 2019 han sido cesados de su cargo seis entrenadores (Roberto Hernández-Morelia, Paco Ayestarán-Pachuca, David Patiño-Pumas, Enrique Meza-Puebla, Rafael Puente Jr.-Querétaro y Hernán Cristante-Toluca) y en algunos casos se ha rumorado que los jugadores les han “tendido la cama”.

Clausura 2019, tras el récord de técnicos despedidos en torneos cortos

El ‘Barullo’ sabe que incluso él en algún momento puede ser cesado por el club que dirige actualmente, pero no considera que sea por culpa de su jugadores.

"Los resultados mandan, los dueños de los equipos pagan los salarios y debemos aceptar que las reglas del juego están echadas de esta manera. A mí me puede tocar en tres fechas tener problemas", dijo.