VIDEO: Agustín Marchesín se enfrenta con comentarista de Fox Sports

La polémica salida de Agustín Marchesín de Santos Laguna continúa dando de qué hablar, y es que el actual portero del América se enfrentó con Gustavo Mendoza, comentarista de Fox Sports durante su visita al programa La Última Palabra al hablar de dicho tema en la mesa de debate.

Todo comenzó cuando interrogaron a Marchesín sobre las declaraciones que realizó ante la prensa el pasado sábado, al mencionar que 'les gusta hablar pendejadas', el arquero argentino reconoció que su error había sido generalizar; sin embargo, le recordó a Gustavo Mendoza que él dijo muchas cosas cuando aún estaba con el cuadro lagunero. "Vos dijiste muchas cosas de mí cuando aún estaba en Torreón. Si a mi viene el presidente y me dice: mandé a un periodista a hablar mal de vos en un programa de televisión. Muchas veces los periodistas dicen lo que quieren escuchar los presidentes, y más en este país, y vos lo sabes".

A lo que Mendoza le respondió: "A mí también me han dicho muchas cosas de ti que no he dicho públicamente porqué no sé si sean verdad. De cuando venías para acá, de Boca, que estando acá le hablaste a Izquierdoz para que te llevaran a Boca, y si gustas le hablamos para que te lo diga".

En tanto, Marche aseveró que "te juro por mi hijo que jamás le pedí a Izquierdoz que me llevara a Boca".

Gustavo, como fiel aficionado de Santos aseguró que deja los colores de lado dentro de su profesión, por lo que continuó debatiendo sobre el tema con Marchesín, junto a sus compañeros André Marín, Daniel Brailovsky, Fernando Quirarte y Alberto García Aspe.

