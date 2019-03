Brian Fernández, el goleador que es sometido a pruebas antidopaje por Necaxa

Uno de los futbolistas que más ha sorprendido en el actual Torneo Clausura 2019 es el delantero argentino del Necaxa, Brian Fernández, quien hace unos años vivió una difícil lucha contra su adicción a las drogas, pero hoy comanda la tabla de goleo de la Liga MX.

El goleador de 24 años reveló al programa de radio ‘Primer Tiempo’ que regularmente es sometido a pruebas antidoping por el club de Aguascalientes debido a su pasado con las drogas, las cuales le hicieron perder dinero y el amor de su familia, además de ser suspendido en 2015.

“La droga te arruina, te deja sin vida. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al futbol y ser feliz. Estoy mucho con amigos y familia, la contención es fundamental. Intento salir acompañado, antes salía solo y no volvía más", expresó.

“La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. (En Necaxa) Me hacen controles todas las semanas. No me molesta, es más, me gusta demostrar que estoy bien”, compartió.

Fernández fue fichado por el club hidrocálido en julio del 2018, proveniente del Racing Club; antes jugó con La Calera, Metz, CA Sarmiento y Defensa.

Con su gol ante Cruz Azul, el atacante argentino llegó a ocho en el torneo Clausura 2019, por lo que se colocó momentáneamente como líder en la tabla por encima del argentino Rogelio Funes Mori (Monterrey) y del ecuatoriano Ángel Mena (León), ambos con siete.

