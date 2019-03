Raúl Jiménez cumple el sueño de un pequeño aficionado de los Wolves

Este sábado el delantero mexicano, Raúl Jiménez, tuvo una actuación memorable con el Wolverhampton, debido a que colaboró con una asistencia y marcó su gol número 100 como profesional ante el Cardiff City y al finalizar el encuentro cumplió el sueño de un niño de 10 años tras regañarme su playera.

A través de Twitter, la madre del pequeño aficionado de los Wolves y en especial del mexicano, agradeció el gran gesto de Jiménez, además compartió varias fotografías en las que aparece el pequeño posando con la playera: “muchas gracias. Los sueños se hacen realidad”, escribió Michelle Watkins.

Thank you so so much Raul Jimenez ⚽️🐺💙🇲🇽 @Wolves @Young_Wolves @Raul_Jimenez9 Dreams do come true! 🇲🇽🐺⚽️💙 pic.twitter.com/gW6nq9RjxO

— Michelle Watkins (@jensonvalentino) March 2, 2019