Atlas presume su golpe de autoridad en el Clásico tapatío femenil

Atlas ya se sacudió el dominio que Chivas había ejercido en el Clásico tapatío desde la aparición de la Liga MX Femenil. Este lunes, venció como primera vez como visitante al Guadalajara, por 2-1. Además, las rojinegras dieron un importante golpe de autoridad en la búsqueda de un lugar para la Liguilla.

¿Regresó la maldición de Aaron Ramsey?

Andrés Iniesta inaugura un estación dedicada a Los Supercampeones

“Es importante la experiencia, pues de las derrotas aprendimos de buena manera. Debíamos dar golpes de autoridad y hoy dinos uno de esos. Tenemos que seguir con humildad, no somos el mejor equipo, lo seremos hasta que lleguemos a la Final y la ganemos”, explicó el técnico del Atlas, Fernando Samayoa.

“Me voy muy contento de aquí, pues hoy demostramos que no somos nombres y que a pesar de las ausencias fuimos un equipo que propone. Estoy orgulloso de cada una de ellas. En la semana me ausenté por enfermedad y quiero agradecer a toda la gente que me respaldó durante estos días, en especial a ellas que me entregaron el triunfo. Vamos por el camino correcto”, añadió el entrenador luego de la victoria en el Estadio Akron.

Por su parte, Luis Manuel Díaz, técnico de Chivas, no pudo ocultar su molestia luego de perder una vez más el Clásico Tapatío. En la primera vuelta del Clausura 2019 ya había caído por 2-0 y la noche de este lunes, el Atlas le repitió un nuevo descalabro.

“Salimos molestos por la derrota. Pero en el desarrollo del partido Chivas propuso, tuvo el control de la pelota. Nos hicieron dos goles muy rápidos en nuestras salidas, después de haber metido nosotros el primero. Quisimos reaccionar y a diferencia del primer Clásico, este fue muy parejo. Hicimos varias jugadas, pero ellas tuvieron sus dos opciones que aprovecharon. En el segundo tiempo propusimos, tuvimos yo creo los mejores 25 minutos de Chivas, pero no cayeron los goles. Me voy triste por la derrota, pero jugamos bien”, concluyó el estratega del Guadalajara.