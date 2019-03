Sergio Ramos recrimina a Isco por su actitud

Sergio Ramos se encaró con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, después del partido contra el Ajax en el que fueron eliminados de la Champions League y ahora lo hizo con sus compañeros, en especial con Isco.

De acuerdo con información de El Partidazo de Cope, Ramos se reunió con el resto de la plantilla merengue en Valdebebas, sin la presencia de alguien del cuero técnico, para primero pedir respeto para Santiago Solari, todavía entrenador del equipo.

Después Sergio señaló que “el que no esté comprometido y no vaya a darlo todo, que se borre”. Estas palabras tuvieron como destinatarios principales aquellos jugadores que no han tenido actividad bajo las órdenes de Solari, como Marcelo e Isco.

Sin embargo, el capitán blanco no terminó ahí y recriminó directamente a Isco por no haber viajado con el equipo al Santiago Bernabéu y no haber bajado al vestidor al finalizar el partido contra el Ajax.

Isco, según informó la Cadena Cope, aceptó su error y ofreció disculpas a sus compañeros además de que explicó que su comportamiento se debió a que no está contento con Santiago Solari.