Le’Veon Bell se fue los Steelers por culpa de Roethlisberger

Ben Roethlisberger es el líder de los Steelers de Pittbusrgh; sin embargo, no todos se llevaban bien con él. Así lo reveló Le’Veon Bell, quien señaló que el mariscal de campo fue uno de los motivos por el que decidió dejar a los acereros.

"Los quarterbacks son líderes, pero no dejas de ser un compañero, no eres el gerente general ni el dueño del equipo”, dijo el ahora corredor de los Jets de Nueva York en entrevista para Sports Illustrated

Bell reiteró que se volvió muy difícil trabajar con Roethlisberger después de que el equipo le diera más poder.

"La organización quiere ganar, el coach Tomlin quiere ganar y Ben también, pero él quiere hacerlo a su manera y eso hace muy difícil jugar a su lado. Ganó un Super Bowl, pero fue hace muchos años, ahora quiere controlarlo todo y el equipo le permitió ser así”, comentó.

Le’Veon no fue el único que salió peleado con Big Ben, también lo hizo Antonio Brown, quien se fue a los Oakland de Raiders. "Se enoja con un jugador y decide no lanzarle el balón. No le lanza a Antonio y sí a JuJu (Smith-Schuster) para que brille, lo mismo con otros. Es consciente de que está haciendo enojar a su compañero pero no le importa, así es difícil ganar". agregó.