‘Realmente lo siento’: Robert Kraft, dueños de los Patriots

En sus primeros comentarios después de ser acusado oficialmente de los delitos menores de presuntamente solicitar servicios de prostitución, Robert Kraft, propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, dijo que "siente" lo que está sucediendo.

"Realmente lo siento", afirmó Kraft en un comunicado. "Sé que he lastimado y decepcionado a mi familia, a mis amigos cercanos, a mis compañeros de trabajo, a nuestros aficionados y a muchos otros que con razón me sostienen en un nivel más alto", agregó.

Kraft señaló que había permanecido en silencio desde los cargos "en deferencia al proceso judicial". El dueño de los Patriots, campeones del Super Bowl, se ha declarado no culpable.

"A lo largo de mi vida siempre he tratado de hacer lo correcto. Lo último que querría hacer es no respetar a otro ser humano", dijo en el texto. "Tengo un respeto extraordinario por las mujeres; mi moral y mi alma fueron moldeadas por la mujer más maravillosa, el amor de mi vida, a quien tuve la bendición de tener como mi socio durante 50 años", expresó Kraft en la declaración.

"A medida que avanzo, espero seguir utilizando la plataforma con la que he tenido la bendición de ayudar a los demás y tratar de marcar la diferencia", indicó. "Espero que no me juzguen por mis palabras, sino por mis acciones. Y a través de esas acciones espero recuperar su confianza y respeto", añadió el dueño de los Patriots.

La Corte le ha fijado a Kraft fecha del 28 de marzo para audiencia. En su declaración, Kraft dijo que su abogado comentó por primera vez la noche del viernes "para corregir parte de la información errónea que rodea a este asunto".

El abogado de Kraft, William Burck, declaró a medios de comunicación que "no hubo trata de personas y la Policía lo sabe. El vídeo y la detención por tráfico fueron ilegales y la Policía simplemente no quiere admitirlo". Indicó que "el fiscal del estado debe intensificar y hacer lo correcto e investigar cómo se obtuvieron las pruebas en este caso".

