Caín Velásquez será parte de Triplemania XXVII

a función de aniversario de la empresa AAA, Triplemania XXVII, va tomando forma. Y otras de las sorpresas que tendrá el cartel será la participación de, ni más, ni menos, el ex campeón mundial de los pesos completos del UFC, Caín Velásquez.

Las declaraciones que el peleador hizo semanas atrás en el sentido de que la lucha libre no es verdadera, animaron a Dorian Roldán a incitarlo a ser parte de Triplemanía para que comprobara sus dichos el mismo.

“La lucha libre es un gran deporte, que me ha gustado desde que era chico. Lo he practicado poco tiempo pero se que es difícil. Quiero entrar en esto y ser lo mejor que pueda”, declaró Caín en su presentación.

Esta incursión en la lucha libre no significa que deje de lado su actividad en las MMA ya que afirmó que todavía aspira a ser campeón de UFC. “Todavía quiero competir en UFC, no he pensado en el retiro, quiero volver a ser campeón”.

Y de inmediato le salieron retadores, Texano Jr., Psycho Clown y Pentagon Jr. fueron quienes alzaron la mano para enfrentar al mexicoamericano para demostrarle que la lucha libre no es un juego.

“Respeto toda tu trayectoria, pero algo que nunca me ha gustado es que digan que mi bendita lucha libre es falsa. Que bueno que estás aquí para que veas que no es así “, le dijo Psycho.