Nicolás Pareja se siente condenado por un error

La suerte en México no le ha sonreído desde que llegó. Primero, se lesionó y estuvo cuatro meses fuera. Después, en un partido tan importante como el Clásico Tapatío, cometió un error que abrió el camino a la derrota frente a Chivas por 3-0. Esa falla lo dejó marcado: el defensa central del Atlas, Nicolás Pareja, se siente juzgado por aquella jugada.

“Puede ser circunstancias ajenas, porque yo quedar a deber… realmente es difícil. La expectativa que se genera es normal y no sólo conmigo, es con muchos jugadores. Uno siempre quiere llegar y romperla, que todo sea perfecto, me pasó en otros equipos, tuve suerte. Es la primera vez que me pasa algo así, pero llegar, lesionarme, una operación, una vida diferente, que la familia se adapte, uno adatarse al club, no es fácil”, explicó este martes.

“Pero más allá de eso, he dejado todo en cada partido, conmigo estoy tranquilo, me equivoqué en un partido… un error. Jugué contra Morelia, Leones, Chivas y Toluca, un error en todos los partidos. Me parece que no sólo a mí, sino a cualquier futbolista no lo pueden condenar ni mucho menos porque somos humanos, no me equivoco sólo yo, nos equivocamos todos. Entiendo el ambiente y la presión que se vive en el futbol. Hace años que soy profesional y cada opinión es respetable, yo tengo la mía y sé quién soy, sé que clase de persona soy, mi compromiso no es negociable en todos los equipos que estuve y Atlas no es la excepción”, añadió.

“Desgraciadamente, me tocó la mala suerte de lesionarme bastante tiempo cuando llegué y equivocarme en un partido importante, que era mi segundo partido en México tras jugar 12 años en Europa. Hay que ver la perspectiva, no sé a dónde quieres llegar, pero entiendo a la gente, quiere resultados ya y es normal que la gente no esté contenta, que critique. El futbol es así y lo tengo totalmente asumido, cuando uno se equivoca, no queda otra que agachar la cabeza y seguir trabajando. En eso estoy muy tranquilo porque si algo no negocio es al trabajo, te lo puede decir mis compañeros, el profe, la directiva, cualquiera”, señaló Pareja.

Su paso por México es complicado hasta ahora, pero confía en que mejorará. “Dura en principio, bastante dura. Como dije, uno se podría sentir en deuda si no dejara todo lo que tiene. A veces las cosas no salen, el primero que quiere que todo vaya bien soy yo, porque no sólo se perjudica el club: si no juego bien, las lluvias de críticas son hacia mí. Después, es difícil explicar porque cuando va bien nadie pide explicaciones y cuando va mal, sí. No sé si hay una explicación, comento los hechos: tuve una lesión, volví, por una decisión técnica dejé de jugar y regresé”, señaló.

“Trato de no pensar en esos y si hay una ‘deuda’, demostrarle a la gente y al club quién soy. En el futbol muchas veces las cosas salen bien y otras no tanto. Es claro que mandan los resultados, pero siempre he dejado y lo seguiré haciendo. Me mataré por esta camiseta porque me encanta estar acá a pesar de que no fue todo bien. Estoy contento de tener una nueva oportunidad para revertir lo que me tocó vivir, porque fueron pocos partidos para demostrar qué clase de jugador es uno. Fueron cuatro partidos y dos fueron un rato, es muy poco para sacar una conclusión, si uno está en deuda, si rindió o no rindió. Cuando se juegan 10 o 15 partidos se puede sacar una conclusión, pero sé la clase de profesional que soy”, aseguró Pareja.

Espera quedarse en Atlas

La afición del Atlas no olvida la falla frente a Chivas. En Guadalajara, el Clásico Tapatío es sumamente importante para los seguidores rojinegros. Por eso, incluso un sector de la parcialidad de los Zorros pide desde ese error la salida de Nicolás Pareja. Sin embargo, el zaguero central argentino confía en quedarse para sacarse la espina.

“Yo tengo un contrato firmado por otro año, no sé a que quieres ir… Eso no me corresponde, la directiva me ve día a día. Es normal que la afición no esté contenta porque tuve un error, pero te invito a ver el primer tiempo (contra Chivas) yo lo miré muchas veces y desgraciadamente cometí un error que costó un gol, un error. Entiendo la vorágine del futbol, está claro pero yo no puedo quedarme en eso porque le faltaría el respeto a la gente si me quedo en eso y tiro mis ganas por la borda. Eso nunca lo he hecho, soy respetuoso, soy un profesional y obviamente con la adaptación que sigue en proceso para mí, confío en mis condiciones, lo que he hecho en mi carrera lo acredita, para hacer cosas importantes con el club”, afirmó.

“No es lo mejor llegar a un club después de tantos años en Europa y lesionarte cuatro meses. No es agradable, la gente cree que porque uno jugó en clubes importantes uno no le importa estar lesionado. Y te aseguro que tanto para mí, como para mi mujer y mis hijas fueron meses durísimos, porque quiero hacer cosas importantes con el Atlas. Ojalá todo vaya bien y la suerte me acompañe para hacer cosas importantes. Pero mi profesionalismo al 200 por ciento está ahí para salir adelante, ojalá pueda estar acá el año que viene para sacarme la espina que tengo de no estar los primeros meses y hacer cosas importantes con el club”, finalizó Nicolás Pareja.

