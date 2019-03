'No es bueno para el deporte que participen discapacitados': Jaques Villeneuve

El mundo del deporte está lleno de grandes momentos, sobre todo aquellos que nos regalan las personas que dejan de lado las adversidades y van en busca de su pasión, tal es el caso de los deportistas con algún tipo de discapacidad, que pese a todo obstáculo son un ejemplo para la sociedad, pero tal parece que no tiene el mismo impacto en todas las personas, un claro ejemplo el ex piloto y campeón del mundo de la Fórmula 1, Jaques Villeneuve.

Y es que el canadiense hizo unas polémicas declaraciones sobre el regreso de Robert Kubica, piloto oficial de Williams y quien volvió a la parrilla de la máxima categoría nueve años después, tras un terrible accidente que sufrió, lo que para muchos aficionados al deporte motor fue una gran noticia su retorno a la Fórmula 1, para el campeón del mundo en 1997 no fue así.

"La Fórmula 1 debería ser la cima de la competición, de modo que no es bueno para el deporte que alguien con discapacidad pueda participar en él. Lo cierto es que es algo terrible. Quizás en otras categorías sea viable, pero no en Fórmula 1", mencionó a la página holandesa Formule 1.

Añadiendo: "esta categoría debe ser difícil y casi inalcanzable para cualquier piloto, y con el regreso de Robert no mandan el mensaje correcto. A pesar de ello es un gran logro que Kubica esté de vuelta después de tantos años, es realmente increíble. Si has hecho algo que amas y te lo quitan, trabajarás incluso más para recuperarlo. También estoy seguro de que hará todo lo posible para mantenerse en la máxima competición. Si estuviera en su lugar, haría lo mismo. No debes dejar pasar esa oportunidad".

Cabe mencionar que nunca se llevaron bien, pues durante la etapa que compartieron en BMW, donde Villeneuve era piloto titular y Kubaca fue el tercero, el canadiense aseguró que su relación era difícil de llevar. "Él era nuestro tercer piloto cuando estaba con BMW Sauber y, para ser sincero, era insoportable por aquel entonces. Socialmente fue muy complicado".

