El Capitán América le pide a Tom Brady que ya no apoye a Trump

Chris Evans, actor que da vida al Capitán América, es un gran fan de los Patriots de Nueva Inglaterra y de Tom Brady; sin embargo, consideraría cortar lazos con el mariscal de campo si sigue apoyando a Donald Trump.

Evans es uno de los aficionadas más famosos de los Patriots y también es un gran anti Trump, por lo que dijo en entrevista para The Hollywood Repórter que es muy difícil seguir apoyando a Brady.

Chris fue cuestionado sobre si aceptaría interpretar a Tom en una película biográfica a lo que la estrella de los Vengadores dudó en aceptar.

"No lo sé. Realmente espero que no sea un partidario de Trump. Sólo espero que sea uno de esos tipos que quizás lo apoyaron y ahora lo lamenta. Tal vez pensó que iba a ser diferente, e incluso eso me molesta, pero tal vez haya una posibilidad de que ahora piense que Trump es un absoluto tonto, que lo que es. Si no lo hace, si todavía está en el tren de Trump, es posible que tenga que cortar los lazos. Es realmente difícil “, comentó.

El Capitán América continuó diciendo que espera que el ganador de seis Super Bowls despierte. "Creo que tal vez hace un par de años podría haber intentado hacer algunos ejercicios de gimnasia mental, pero ya no sé si puedo. Así que solo espero que se despierte”, apuntó.

Tom Brady y Donald Trump son amigos, han jugado golf y en 2015 se vio una gorra de ‘Make America Great Again’ en el casillero de la estrella de los Patriots. Sin embargo, desde 2016 se han distanciado, en 2017 declinó asistir a la Casa Blanca tras ganar el Super Bowl.

Además de que no tomó de muy buena forma que el presidente llamara antipatrióticos a los jugadores de color que protestaban durante las ceremonias del himno nacional de Estados Unidos. "Ciertamente no estoy de acuerdo con lo que dijo. Pensé que sólo fue una división. Como dije, únicamente quiero apoyar a mis compañeros de equipo”, señaló Brady.