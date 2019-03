Lo que nos dejó el debut del Tata Martino

Acabaron los primeros dos partidos amistosos del 'Tata' Martino al frente de la Selección Mexicana, y nos dejaron un buen sabor de boca.

Juventud con experiencia

Sin duda Martino quiere hacer un cambio generacional en México y en estos partidos amistosos se notó demasiado, primero, el joven del Monterrey, Carlos Rodriguez jugó todo el encuentro contra Chile, y la verdad dió un partidazo, tanto que no se extrañó a Héctor Herrera. Carlos fungió en el medio campo como generador de juego, tal y como lo hace en Rayados, demostró buena calidad y buen estilo, tanto que me atrevería a decir que es uno de los que estarán sí o sí en Qatar 2022.

Rodolfo Pizarro fue una de las grandes sorpresas, el comandó el ataque de la Selección Mexicana contra Chile, y la verdad lo hizo muy bien, demostró carácter y ganas de querer ganarse un puesto en el equipo, a pesar de que juega en la Liga MX, no falta mucho para que dé el salto a Europa y así consiga un nivel más competitivo.

Raúl Jiménez respondiendo como siempre, y no es por nada el mejor mexicano en Europa en estos momentos, también en selección es un killer, claro, anotó de penal, pero se movió muy bien en el área contraria y por momentos bajaba a defender un poco, el será muy importante para México, si está en un buen nivel con su club, en la Selección se verán los frutos.

Héctor Moreno es un poco caso contrario a los antes mencionados, casi no tiene actividad con su club, pero cada vez que juega con México, se nota el esfuerzo para no dejar pasar a ningún jugador contrario, tanto fue su compromiso que marcó un gol.

Nuevo estilo de juego

Ya nos habíamos acostumbrado a una forma de juego, y también al ver jugadores que no estaban en su posición natural, o simplemente formaciones un poco extrañas, y no, no estoy hablando mal de Juan Carlos Osorio, ya que es un gran entrenador, de echo el y Martino son de los dos mejores técnicos que ha tenido la Selección Mexicana, hablando tácticamente. Martino sorprendió poniendo a Edson Álvarez como contención, y a más de uno nos dejó con la boca abierta, Edson es multifuncional, puede jugar tanto de central, lateral y ahora de contención, y creo que después de que el fuera el único que repitió en la alineación surge el primer inamovible de Martino, el argentino le tiene mucha fe.

México se paró con un 4-3-3, dejando un poco libre a los laterales y a los ejes de ataque por los lados, en el primer juego México se mostró agresivo, ya que todos los balones de ataque pasaban por los pies de Álvarez, Rodríguez y Pizarro, estos tres parece como si llevarán mucho tiempo jugando juntos, y ya se que Rodríguez y Pizarro juegan en Rayados, pero el plus de Álvarez fue muy notorio.

Contra Paraguay Jonathan Dos Santos y Erik Gutiérrez dieron cátedra en medio campo, si, así es, un Dos Santos mostrando buen juego, y hay que agregar el mal partido de Laínez, ojo, no digo que es malo, simplemente tuvo mala suerte.Ojalá sigan mostrando esa calidad y no den el bajón cómo Guardado o Layún.

Conclusiones

Apenas van dos partidos, es muy arriesgado predicar sobre lo que pasará con México, en los dos encuentros se mostraron muy bien, aunque por momentos estaban muy flojos y desubicados; solo de dedicaban a tocar el balón, pero también debemos de entender que si queremos que la Selección siga con ese nivel, la FMF debe buscar a rivales de renombre, y solo así se podrá avanzar un poco más, en puerta está la Copa Oro en donde es un obligación para México ganarla, y digo obligación por el plantel que tiene. Este México está para cosas realmente buenas y ojalá, los jugadores no se "aburran" de Martino y traten de tenderle la cama.