VIDEO: Piloto de Moto2 sufre aparatosa caída en GP de Argentina

El piloto español, Augusto Fernández, sufrió un fuerte accidente durante la tercera y última sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Argentina de Moto2 en el circuito de Termas de Río Hondo, presenta fractura de cúbito y radio de su brazo izquierdo.

El incidente se generó luego de que el piloto llegó de forma violenta a la curva de entrada a la recta de meta, sin embargo, no fue capaz de controlar la motocicleta y salió disparado por los los aires hasta quedar tendido sobe el asfalto en plena recta. Posteriormente, Fernández pudo ponerse de pie por sí mismo, sin embargo, se dolía del brazo izquierdo. Las pruebas no se suspendieron y el piloto español fue llevado a la clínica el circuito argentino donde acomodaron el brazo y confirmaron la doble fractura.

#CAIDA 📹 Se fractura el brazo izquierdo Aparatosa caída del piloto Augusto Fernández 🇦🇷#Moto2 pic.twitter.com/LRIh8aMN5D — LUĮS ENRĮQUĘ ĄLFØNZØ (@LEAdeportes) March 30, 2019

Más tarde el piloto regresó al circuito y manifestó que el accidente se generó por un error suyo, además, adelantó para el portal DAZN que será intervenido quirúrgicamente el próximo martes: "Lo primero que he hecho ha sido pedir perdón al equipo porque ha sido un error mío, por querer estar ahí. Son cosas que pasan . Sólo pienso en recuperarme. El brazo estaba colgando. Me lo han colocado en la clínica del circuito y me he ido al hospital a hacerme un TAC, que está feo. El martes me operará el doctor Mir en Barcelona. Quiero intentar correr en Austin”.

