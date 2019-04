Coyote afirma que la prioridad de Chivas es alejarse del descenso

Aunque la alegría es notoria en Alberto Coyote, tras ser nombrado técnico interino de Chivas, no pierde de vista la realidad. El entrenador definió este martes la prioridad del equipo mientras esté al frente: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse del descenso. Si con ello llega a la Liguilla, perfecto, pero su objetivo es la tabla porcentual.

“Sencillamente, entender nuestra realidad. Y nuestra realidad en este momento es ocuparnos del tema porcentual. Sobre lo emocional, siempre intentaremos que el jugador esté lo mayormente posible motivado. El jugador de futbol se motiva cuando salta a una cancha. Tendremos que buscar alguna otra motivación, pero la realidad es que no estamos bien, no puedo esconder algo tan notable. Tenemos que ser un equipo intenso, incómodo y que no permita nada al rival”, explicó.

“Primero que nada me siento muy contento, asumiendo la responsabilidad y tengo claro que estoy en forma interina. ¿Cuáles son los objetivos? sacar la mayor cantidad de puntos, pero no hay que olvidar el problema porcentual. Sobre la idea futbolística, tenemos poco tiempo. Lo que sí creo es que puedo transmitir mucha intensidad al trabajar, tratar bien la pelota, creo que he encontrado gran respuesta por parte de los jugadores y estamos comprometidos”, agregó el técnico interino de Chivas.

Los números todavía le dan al Guadalajara la posibilidad de meterse a la Liguilla, pero Coyote insiste en que la realidad del equipo, por más dura que parezca, es simplemente alejarse del fondo de la tabla porcentual para el próximo año futbolístico.

“Por su puesto, hay objetivos por cumplir y uno de ellos es sumar la mayor cantidad de puntos. Si el equipo tiene buena cantidad de puntos puede aspirar a clasificar. Logrando 26 puntos puedes considerar la Liguilla, pero no debemos olvidar el tema porcentual. Estamos en ese problema y vamos a buscar la mayor cantidad de puntos. El primer objetivo es Lobos BUAP. Matemáticamente hay muchas posibilidades, dependes de algunos equipos, pero si consigues 26 puntos puedes lograr la clasificación. Sobre la idea de juego, cambiará porque cada persona vive de manera diferente el futbol. A mí me gusta con una salida estructurada desde abajo, por eso ven el trabajo que realizamos, ojalá tengamos el tiempo”, sentenció Coyote.

Por lo pronto, disfruta el momento sin preocuparse por lo que vaya a durar. “Tengo bien clara mi función aquí, como técnico interino. No sé cuántos partidos, pero lo estoy disfrutando y trato de trabajar. Tengo una gran ventaja: conozco a todos los chicos de Primera División, también a la Segunda y a la Sub-20. Intentaré poner a lo mejor que observe para representar con dignidad a la playera de Chivas. No creo que hayamos perdido identidad, entiendo la molestia, tengo hijos y son chivas, en casa veo caras tristes, pero la única forma de cambiarlo es con trabajo”, concluyó Alberto Coyote.