‘En México pasan cosas que en España sólo ves por televisión’: Paco Jémez

El español Paco Jémez, ex director técnico de Cruz Azul, concedió una entrevista al medio The Coaches Voice y reveló que su experiencia en México fue muy dura debido a la presión sobre La Máquina por la sequía de títulos y por sus confrontaciones con la prensa deportiva, pero también reconoció que el futbol mexicano es muy bueno y que el país lo dejó “marcado”.

“Yo duermo bien, pero poco. En México fue mucho peor, había días que ni siquiera dormía; se juntaba todo, desde la presión de los resultados, hasta la altitud de la ciudad. Tuve que ir al médico para que me ayudara a conciliar el sueño.

“Llevo desde 2006 como entrenador, con diferentes etapas y situaciones, pero te puedo decir que México me ha dejado marcado. Es un país muy duro. En todos los sentidos. Un sitio donde pasan cosas que en España sólo ves por televisión”.

El ahora entrenador del Rayo Vallecano confesó que se equivocó sobre el nivel del futbol mexicano. “Fui creyendo que iba a una liga menor y me di cuenta de que no era así. México tiene una liga competitiva, con buenos jugadores, enormes entrenadores, campos espectaculares y una gran afición”.

Jémez reconoció que lo más difícil durante su estancia de un año en México fue la relación con la prensa deportiva. “Era mucho más incisiva y mucho más hiriente que en España. Lo comprobé desde el primer día. Algunas entrevistas llegaron a niveles que nunca me habría esperado, pero sabía que si agachaba las orejas me comían”.

“En los primeros momentos me calentaba mucho, pero lo hacía porque había preguntas que me parecían ofensivas. No sólo para mí, también para el club y mis jugadores. Por eso creo que la afición nos quiso tanto. No dejábamos que nadie pisará la imagen de Cruz Azul".

El técnico ibérico dijo que cuando dejó a Cruz Azul antepuso por primera vez a su familia sobre el futbol, pero dejó abierta la puerta para regresar al futbol mexicano.

