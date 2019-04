Diego Lainez dedica emotivo mensaje tras fallecimiento de su abuela

Diego Lainez le dedicó un emotivo mensaje a su abuela, quien recientemente falleció, así lo informó el jugador del Real Betis mediante sus redes sociales.

"Toda la vida de tu mano. Un angelito me cuida desde arriba, no lo asimilo, ni lo creo, gracias por ser la persona más fuerte y alegre del mundo. Me demostraste todo tu amor en cada momento y me quedo con que siempre te hice sentir orgullosa y con lo mucho que te amo", escribió el juvenil mexicano.

Añadiendo: "te extrañaré como a nadie en el mundo, pero desde arriba te prometo siempre estarás orgullosa de mi, como siempre me lo pediste y me animabas a salir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Gracias por ayudarme a cumplir todos mis sueños y por darme a la mejor mamá del mundo. Siempre te llevaré conmigo, es demasiado triste y difícil porque sé que llevabas días intentándolo, pero te haré sentir orgullosa en todo momento y daré lo mejor de mí siempre por ti… hasta siempre abuelita Veka", compartió Lainez, junto a una serie de fotografías con su abuelita.

