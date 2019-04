VIDEO: Revelan golpiza de boxeador a un sujeto en un estacionamiento

A pocos días de actuar en una cartelera de Top Rank televisada por ESPN, han surgido nuevas fotografías de la sangrienta pelea que protagonizó el boxeador Shakur Stevenson en un estacionamiento de Miami.

El medallista de plata peso gallo en Río de Janeiro 2016, fue arrestado hace nueve meses, pero este día surgieron imágenes donde se ve al estadounidense lanzar el primer puñetazo.

Una fuente policial señaló que el Fiscal del estado está estudiando la posibilidad de actualizar los cargos contra Stevenson y otro boxeador involucrado en el incidente, David Grayton, de 31 años, a delitos mayores. Esa decisión podría basarse en el video de vigilancia.

