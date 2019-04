Jiménez es un perdedor, ahora puede llevarla puesta todo el tiempo que quiera: Deeney

Wolverhampton fue eliminado por el Watford en las semifinales de la FA Cup. Uno de los detalles que más destacó durante el encuentro fue el gol de Raúl Jiménez y su celebración con una máscara del luchador Sin Cara. Sin embargo, a Troy Deeney no le agradó le hecho por el futbolista mexicano.

En declaraciones que recoge el diario Marca, el delantero del Watford señaló que en su momento no vio el festejo de Jiménez pero después del partido lo hizo por lo que llamó perdedor al ex jugador del América.

"Estoy contento de que se pusiera la máscara. Es un perdedor, ahora puede llevarla puesta todo el tiempo que quiera. Que la disfrute, pero la victoria es nuestra”, declaró Deeney.

Aseguró que si en el momento se hubiera percatado de lo hecho por Raúl, él habría perdido la cabeza. "Fue un gran remate y en ese momento no vi la celebración. Mejor, porque hubiera perdido la cabeza de haberlo hecho. No puedes realizar esa celebración si no sabes que tienes la victoria segura”, expresó.

Pese a llamar perdedor a Jiménez, Troy alabó al futbolista azteca. Anotó un gran gol, no me malinterpreten, él es un jugador top. Es un gran delantero centro”, agregó.

Raúl marcó el segundo gol de los Wolves (2-0), pero el Watford reaccionó y termino imponiéndose 3-2 con dos tantos de Gerard Deulofeu y un penal de Troy Deeney.