Revelan el auto con el que Fernando Alonso correrá las 500 Millas de Indianápolis

McLaren presentó este lunes el monoplaza con el que el español Fernando Alonso disputará el próximo 26 de mayo las 500 Millas de Indianápolis, el principal objetivo de la temporada del doble campeón mundial asturiano de Fórmula 1, que de ganar esa prueba se hará acreedor a la 'Triple Corona' del automovilismo.

VIDEO: Policía interviene para detener pelea campal en futbol brasileño

Gimnasta se rompe ambas piernas en plena rutina de competencia

En la carrocería del coche, fabricado en la factoría de Woking (Inglaterra, Reino Unido), predomina el naranja papaya, el color que usó Bruce McLaren -fundador de la escudería- en su primer Gran Premio de F1, en 1966; su decoración asemeja a la del MCL34 de la categoría reina, con alerones y parte posterior en azul; y en el mismo Alonso lucirá el número 66, el que llevó el estadounidense Mark Donohue en la primera victoria del equipo en la legendaria Brickyard, en 1972.

El monoplaza, presentado este lunes en Woking, ya está camino hacia los Estados Unidos, donde Alonso lo pilotará en las pruebas test del próximo 24 de abril, en Indianápolis. Antes de eso, Fernando conducirá el coche 'gemelo' este martes en la Texas Motor Speedway, el óvalo de la localidad de Fort Worth, en Indiana, Estados Unidos.

It's in our history. It's in our DNA. See you at the Brickyard. 🇺🇸🧱 #Indy500 #McLaren66 pic.twitter.com/LxhNTaNJn7

Después de haber ganado (dos veces) el Gran Premio de Mónaco y (el pasado mes de junio) las 24 Horas de Le Mans (Francia), a Alonso sólo le falta anotarse la victoria en las 500 Millas de Indianápolis para asegurarse la 'Triple Corona'. Una gesta que hasta la fecha sólo ha firmado el inglés Graham Hill, fallecido en 1975, a los 46 años, en accidente de avioneta.

"Estoy emocionado por haber presentado finalmente al mundo el coche número 66 con el que correré con McLaren las 500 Millas de Indianápolis el próximo mes de mayo", comentó Alonso, de 37 años, doble campeón mundial de F1 (2005 y 2006, con Renault).

"El equipo ha trabajado muy duro en la factoría para construir este coche con el que estamos listos para regresar a la icónica Brickyard y creo que tiene un aspecto fantástico, en los colores de competición del equipo McLaren de 2019", comentó, en declaraciones difundidas por su escudería, el genial piloto asturiano, autor de las 32 victorias que cuenta España en toda historia en la F1.

"Mis expectativas para la carrera siguen siendo las mismas, es decir, ganar y lograr la Triple Corona; y ya tengo ganas de reencontrarme con la fantástica afición estadounidense, que tan bien me hizo sentir en mi primera comparecencia en Indy", manifestó Alonso.

Want to see more angles of the #McLaren66? 📸👀

Of course you do… #Indy500 pic.twitter.com/KHuO0fcbrQ

— McLaren Indy (@McLarenIndy) April 8, 2019