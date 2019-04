Jesús Isijara, en contra de pagar por no descender

Hay cosas que solo ocurren en México. El futbol de otros países funciona de manera muy distinta. La más reciente “innovación” de la Liga MX divide opiniones. Lobos BUAP pagó 120 millones de pesos para mantenerse en Primera División. Veracruz hará lo mismo al término del actual torneo. El descenso, con esa regla, ya no existe. Y el volante del Atlas, Jesús Isijara, se manifestó en contra.

“El reglamento esta desde el inicio, no te puedo decir nada. El reglamento está y Veracruz lo cumplió, quiere pagar los 120 millones y a uno qué más le queda. Está descendido y seguirá en Primera División… mientras el reglamento esté, pueden hacer lo que quieran”, explicó este miércoles el jugador rojinegro.

“En lo personal no me gusta, el equipo que pierda la categoría debe descender, pero bueno aquí en México las reglas están un poco raras. No creo que Veracruz esté contento por lo que está pasando, pero va a seguir en Primera División y esperemos que el próximo torneo le vaya mejor”, añadió Isijara.

Por otra parte, apoyó la continuidad del técnico Leandro Cufré, quien ahora se encuentra como interino. “Claro, a mí se me hace un gran director técnico. Yo ya lo había tenido como auxiliar en Santos y es una persona muy sencilla que le gusta trabajar, la idea que trae es tener la pelota. Es su primer torneo com técnico, así que esperemos que la directiva decida que se quede para el próximo torneo”, detalló.

Reconoció que los futbolistas también lucharán por mantenerse en el club. “Eso es clave en todos los equipos los últimos partidos por querer quedarse todos van a dar la vida en el terreno de juego. Vamos a tratar de dejar todo en la cancha, porque nadie tiene el puesto seguro en Atlas. Para tener continuidad hay que dejarlo todo y los que se queden que hagan lo mejor en la cancha”, señaló.

Y por último, dijo que no es imposible derrotar a los Panzas Verdes el próximo sábado. “Sabemos que viene con 11 victorias consecutivas, traen al goleador de la Liga, es la mejor ofensiva, está plagado de jugadores muy buenos. Será un partido difícil, tenemos que ir a proponer y tratar de traernos los tres puntos, será difícil, pero no imposible. León ahorita todos lo ven como el candidato al título, pero nosotros taremos de ir a traernos los tres puntos. Todavía aspiramos a Liguilla y mientras haya posibilidades, dejaremos todo en la cancha”, finalizó Jesús Isijara.