Leandro Cufré reconoce fracaso del Atlas

Lo que ha pasado con Atlas en el actual Torneo Clausura 2019 es muy claro. Pero en el mundo del futbol, reconocerlo casi siempre es complicado. Pero el técnico rojinegro, Leandro Cufré, no tiene problema en admitir que a la actual campaña sólo se le puede llamar fracaso, pues los Zorros están fuera de la Liguilla y con problemas de descenso para la próxima campaña.

“Sí es un fracaso. No le tengo miedo a la palabra esa: es un fracaso como equipo no entrar en Liguilla. Nosotros formamos parte, nos tocó entrar en la jornada 11 y asumimos nuestra responsabilidad de agarrar un equipo muy golpeado, con muchos lesionados. Hicimos lo posible para engancharnos en la rueda de los de más arriba, tuvimos dos triunfos consecutivos, se generó esa esperanza, pero hasta ahí nos alcanzó”, explicó.

“Ahora tenemos que retomar ese mismo camino. Nos encontramos con equipos fuertes, uno fue Toluca, un cuadro muy bien armado, luego Necaxa, que viene haciendo bien las cosas y después León, que la tabla lo dice todo. Nos tocaron cinco partidos, dos a la par nuestra tanto Santos como Veracruz, los ganamos. Los otros se nos complicó más, esa es la realidad y no podemos esquivarla”, agregó Cufré, este miércoles.

“Merecemos lo que estamos haciendo. Cometimos errores en lo individual que no debemos cometer, pero si estamos acá es porque la realidad es esa. Hay que asumir la realidad para avanzar, si uno piensa ‘merecíamos estar más allá’, no está bien porque la realidad es esta. Estamos donde merecemos, me hubiera encantado más arriba, pero la realidad es esta. En todo trabajo uno está permanentemente a prueba, en todos los trabajos estás en permanente prueba. Si una semana dejas de hacer tu trabajo, la próxima no vas a estar y aquí es lo mismo, me pasa a mí y a todos los que trabajamos”, reconoció.

Hasta ahora, la directiva no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Leandro Cufré continúe al frente del Atlas para el próximo torneo. Sin embargo, el entrenador argentino sí ha comenzado la planeación en cuanto a posibles refuerzos con los que se pueda conjuntar un plantel más sólido que el que fracasó en el Clausura 2019.

“No hemos hablado (de continuidad), pero sí hicimos un mapeo de la intención del club sobre los lugares que debemos reforzar, los lugares donde se necesita algún cambio. Hay que refrescar el plantel, ver cómo quedan los lesionados, se necesita tiempo y seguro también otro presupuesto. Todavía no está claro todo ese tema”, sentenció.

Incluso, tiene claro el perfil de lo que necesita. “Principalmente debe tener técnica, estar bien psicológicamente, debe tener táctica y físico. Esas son las cuatro características que me gustan de un jugador. Sin técnica imposible que juegue; la cabeza debe estar bien porque puedes tener técnica y cuántos se quedaron en el camino porque no estaban bien mentalmente; después, táctica porque no puedes ser desordenado en el campo y físico porque no puedes jugar sin eso. Son cuatro puntos muy claros que queremos al buscar jugadores para el Atlas, para mí deben tener esas características”, concluyó el técnico de los Zorros.