Jugadores de Chivas no se preocupan por la salud de Jorge Vergara

Chivas perdió a su mayor líder hace más de 12 meses. Oficialmente, Jorge Vergara se encuentra en un año sabático. Esa es la versión institucional, aunque los rumores hablan de que se alejó del equipo para tratar una grave enfermedad. El plantel rojiblanco asegura que la lejanía del dueño no es culpable de la crisis que tiene al equipo fuera de la Liguilla por cuarto torneo consecutivo.

JAIR PEREIRA ASEGURA QUE NO SE ESTÁN HACIENDO TONTOS EN CHIVAS

“Uno tiene respeto a lo que es nuestro patrón Jorge. No puedo hablar mucho del tema porque hay cosas que no conozco, no quiero opinar porque es muy respetable el tiempo que él pidió, en su momento lo comentó Amaury y sería imprudente opinar de algo que no sé ni me consta. Respeto mucho a Jorge, lo seguimos viendo como nuestro patrón, alguien que nos ha tendido la mano, que aun estando ausente se preocupa y nos hace llegar mensajes. Sería imprudente opinar y respeto el tiempo que pidió para estar bien, nada más”, explicó este jueves Jair Pereira.

“A nosotros no debería preocuparnos eso, finalmente tiene su vida personal y no me puedo meter. Amaury platica con nosotros, en su momento platicamos con Jorge, tenemos su teléfono abierto las 24 horas, es una personas abierta. Muchos mensajes son transmitidos a través de su hijo, la parte de su vida personal es respetable, uno debe respetar la vida de cada persona. Nos sabemos respaldados por Amaury, que ha tratado de hacer un gran trabajo. He visto un cambio radical en su vida, está al pendiente, viene y se pasea como lo hacía Jorge. En esa parte estamos tranquilos, no tiene por que preocuparnos (la ausencia de Jorge Vergara) ni afectar los resultados. Si no han llegado los resultados es por nosotros que no hemos estado a la altura del club. Así son las cosas y hay que evaluar cada situación, qué hemos hecho y dejado de hacer. Sobre eso veremos lo que viene para el próximo torneo”, añadió el capitán de Chivas.

En ausencia de Jorge Vergara, es su hijo, Amaury, quien toma las decisiones en el Guadalajara. De entrada, el vicepresidente ya prometió cambios en el equipo y aseguró que no se tolerará la “incompetencia”. Por eso, el plantel ahora está listo para cualquier cosa que suceda. Muchos saben que no seguirán en el equipo la próxima campaña.

“Sin lugar a duda, él es dueño del equipo, creo que habla fuerte y claro. Chivas siempre tiene que ser competente en la Liga, luchando los primeros puestos, un equipo protagonista, que todos los torneos debe calificar. Es entendible su mensaje, Chivas es un equipo que tendría que estar en otra situación y hoy en día no lo está. Es claro su mensaje y uno lo debe tomar como es. Uno debe ser profesional, saber cuando no hace bien las coas y en base a tus acciones debes estar preparado para lo que pueda venir”, detalló Pereira.

“Quizá sería más una pregunta para Amaury, uno tiene que estar preparado para todo, si es tener un cambio de plantel… al final ellos deben evaluar y saber qué viene bien para chivas. Nadie aquí esta encima de la institución, Chivas es un equipo muy grande y hay que tener jugadores a la altura. Ellos sabrán lo que viene bien, uno respeta y apoya las decisiones de la gente de arriba”, concluyó el zaguero central.