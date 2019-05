Emotivo video de una aficionada del Arsenal narrándole un gol a su hija ciega

Muchos dicen que el futbol es sólo un deportes; sin embargo, momentos como el que vivieron Carla y Mía demuestran que esto va más allá.

Las aficionadas del Arsenal de Sarandí acudieron a la cancha de Banfield, en la que su equipo venció 1-0 a Sarmiento y consiguió el ascenso a la Primera División del futbol argentino.

Carla compartió en Twitter el momento en el que le narra el gol a su hija ya que no puede ver, y ambas celebran con gran emoción el tanto con el que el Arsenal ascendió. La grabación trascendió fronteras y se volvió viral.

Cada madre/padre dice q su hijo es el mejor, y yo pienso que mi hija es la mejor de todas. Ella es ciega de nacimiento, y este es el mejor gol d mi vida q m tocó relatarle. No existen palabras que describan el orgullo q siento cuando la veo gritar el gol

Gracias @sergiorondina1🇨🇩 pic.twitter.com/FnD0yNqtlZ — ♥Arse de mi Vida♥ (@Fernet_Brancaa) April 30, 2019

Mía, de 14 años, padece una displasia septo-óptica congénita -o síndrome de Morsier-, que le afecta la visión, la motricidad y lo cognitivo; pero esto no le impide disfrutar del futbol junto a su madre.

La profesora de gimnasia de 34 años explicó a Infobae que siempre van a los juegos de local del Arsenal y que lógicamente no se iban a perder ese partido decisivo. "Yo soy hincha desde los 16 años y Mía, desde la panza. Desde chiquita que me acompaña a la cancha. Vamos siempre de local y este partido no nos lo íbamos a perder por nada”, declaró.