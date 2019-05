¿Estás cansado/a y aun así no puedes dormir? Aquí esta la solución

Hola queridos, ¿cómo están?, espero que su termino de semana vaya de lo mejor, y con toda la motivación para este fin de semana.

Hoy quiero compartir con ustedes una de las preguntas más típicas de mis alumnas de yoga, la inquietud más grande que todo el mundo tiene…¿Qué puedo hacer para dormir? Así es… porque la interrogante es concreta, mucha gente hoy en día no logra conciliar el sueño, independiente de las inmensas ganas que puedan tener quizas de dormir.

Les ha pasado alguna vez que han tenido un día de aquellos, lleno de situaciones conflictivas quizás, en donde lo único que quieres es llegar a tu casa y descansar…pero resulta que te acuestas a dormir y no puedes…jajaja lo sé, ¿Quién no ha tenido un día así?…pero ¡Vamos que se puede!

Me imagino que quieres saber la respuesta para esa situación, y es que aunque tú no lo creas, tu cuerpo necesita energía para poder dormir. Resulta que cuando tu duermes, tu cuerpo es como que entrara al mecánico para una revisión y reparación, tu organismo sigue funcionando de igual forma, tu cuerpo se repara del cansancio del día, se renueva, y se prepara para un nuevo comenzar…eso quiere decir que cuando no puedes dormir (por mas cansado/a que estés) es porque superaste tu nivel de energía, y no cuentas con la suficiente para que tu cuerpo se renueve.

Pero tranquilo/a, todo tiene solución. Es por esto que hoy compartiré un ejercicio contigo de Kundalini Yoga que te ayudará a poder dormir.

Este ejercicio se llama postura de rana, y ¿Por qué te ayuda?, simple… saca energía de tus cuádriceps, y en resumidas cuentas, te entrega la energía que te falta para poder entrar en un proceso de descanso.

Tan solo basta realizar este movimiento entre 1 a 2 minutos y ¡Listo! Ya está…lo importante es que seas consciente de tu cuerpo y aprendas a reconocer cada señal que te entrega. Observa el video que está más abajo y sigue todas las indicaciones.

Así que ya sabes, no más noches de desvelo ¡POR FIN!

Ahora cuentas con una herramienta de kundalini yoga para poder vivir tu vida de una forma mucho mas tranquila y respetuosa con tu cuerpo.

Recuerda lo poderosa que es tu respiración, ahí esta el secreto.

Agradecimientos especiales a @sportlife.quillota, Quillota, Chile.

Que tengan una hermosa semana.

Un abrazo gigante para todos.