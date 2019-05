Luz Acosta combinará la halterofilia con su embarazo

La halterista y medallista olímpica mexicana, Luz Mercedes Acosta, compartió con emoción la noticia de su embarazo a través de redes sociales y detalló que pese a esperar la llegada de su bebé no dejará de practicar su disciplina y compartió las recomendaciones médicas que debe seguir para combinar la pasión por su deporte con su embarazo sin poner en riesgo su salud ni la de su bebé.

"A los casi 40 años de edad y después de haber sido atleta y medallista Olímpica de Levantamiento de Pesas por más de 2 décadas, ahora empiezo la real etapa que es la de ser mamá.

Es algo que nos llena de mucha alegría y felicidad a mi esposo Eric y a mí. La pregunta es, ¿es posible que pueda combinar mi deporte con un embarazo a mi edad?

En primer lugar, el Médico me hizo una serie de preguntas a cerca de mi edad, mi deporte y mi estilo de vida. Para mi sorpresa, me dijo exactamente lo que quería escuchar de un experto: que siguiera practicando lo que hago; que sería contraproducente cortar lo que he venido practicando por más de 22 años y que siguiera mi rutina igual como hasta ahora. Me recalcó que el embarazo es un estado físico y no una enfermedad. Añadiendo que la halterofilia, en mi caso en particular, es un deporte más como los pilates o el yoga. No es una disciplina de riesgo, debido a que no sufro caídas y no tengo accidentes, lo cual me permite seguir levantando con mucho cuidado y adaptando movimientos. Si hiciera por ejemplo ciclismo de montaña, o algún ejercicio nuevo, eso sí sería de alto riesgo para mí y para mi bebé.

Por ultimo y no menos importante, es el factor de mi “corta” edad. Tal y cual como el doctor bien me dijo: te van a decir que por tu edad eres candidata a cesárea, o que te puede dar preclamsia y que eres un embarazo de alto riesgo… Pero ¿quién dicta esas reglas? Existen mujeres de 20 años con mucha menos condición de la que tú tienes y no por eso, significa que tienen todo a favor de tener un embarazo saludable. Me dijo, además, que debo tener en cuenta de que no soy una “mujer normal”. y que la edad no es un parámetro para determinar el grado de riesgo que estoy corriendo.

Para finalizar, un embarazo activo por medio del ejercicio, una alimentación balanceada y saludable, y la edad, la cual no es un factor determinante de éxito o fracaso de una gestación. Todo esto me va a permitir descubrir este recorrido sin alterar mi estilo de vida ni el proceso. Es simple y sencillamente una nueva etapa que voy a desarrollar sin los prejuicios de “que debo o que no debo hacer”. Seguir mis instintos y mi sentido común, y asistiendo periódicamente a mis citas con el médico, es lo que me va a permitir disfrutar del embarazo", fue el mensaje de Luz Acosta.











La ex atleta Luz Mercedes Acosta se convirtió en la tercera halterista del país en ser medallista olímpica, luego que en noviembre de 2018 recibiera el metal de Bronce de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Soraya Jiménez (Oro) y Damaris Aguirre (Bronce) son las otras medallistas mexicanas en esta disciplina.

