Oswaldo Alanís, en la mira de Chivas

La directiva de Chivas analiza varias opciones para reforzar la defensa central, ante la posibilidad de que salga el capitán Jair Pereira. Tres nombres ya estaban en la lista de candidatos: Antonio Briseño, Julio César Domínguez y Hugo Ayala. Ahora acaba de sumarse uno más. Se trata de un viejo conocido del Guadalajara: Oswaldo Alanís.

El defensor es del agrado del cuerpo técnico que encabeza Tomás Boy. Sin embargo, pensar en repatriarlo no será sencillo, pues el año pasado Alanís se fue del club, tras ser parte fundamental del equipo de Matías Almeyda, en medio de serios problemas con el director general de la institución, José Luis Higuera.

Se cumplen 10 años del día en que jugué mis primeros minutos, como en toda profesión hay momentos buenos y malos que solo me motivan a seguir dando lo mejor de mi. Agradezco a las personas que me han impulsado y con los que he compartido momentos inolvidables. #DefiendeTuSueño pic.twitter.com/f2y8HDpVZB — Oswaldo Alanis (@os_alanis) April 26, 2019

Alanís se negó a renovar su contrato con el Club Deportivo Guadalajara el dirigente quedó exhibido por no realizar a tiempo esa negociación con el jugador. El zaguero central aguantó todas las medida de presión por parte de Chivas y al término de su convenio se fue gratis a Europa, para cumplir con su intención de emigrar.

Sin embargo, en el Viejo Continente no le ha ido del todo bien. Llegó a España con la intención de jugar con el Getafe, pero el director deportivo que supuestamente lo había contratado fue despedido. El técnico en turno no lo quiso y tuvo que buscar acomodo en otro lugar. Con el cierre de registros encima, logró firmar con el Oviedo de Segunda División.

Ahí no ha tenido mucha fortuna y juega mucho menos de lo que soñaba cuando decidió dar el salto a Europa. Ahora, surge el interés por parte de Tomás Boy. Incluso, la directiva de Chivas estaría dispuesta a negociar, aunque no será sencillo, pues fuentes allegadas al jugador aseguran que no tiene deseo de volver mientras esté José Luis Higuera en la institución.

