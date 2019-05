Carlos Vela asegura que nada extraordinario paso en Tri cuando él jugaba

Carlos Vela no participará con la Selección mexicana en la Copa Oro, Gerardo Martino reveló que el jugador le dio la prioridad a su club y a su familia, mientras que el atacante señaló que prefirió dar un paso al costado debido a que con él no se ha logrado nada relevante.

“Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela, creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté”, declaró el futbolista.

El Bombardero recordó la plática que tuvo con el Tata Martino hace unos meses y ahí le señaló sus prioridades. “Tengo prioridades y tampoco voy a dar detalles, por algo son personales, pero es uno de los factores importantes”, comentó.

Carlos Vela confía en el talento que hay en México y cree que el Tricolor ganará la Copa Oro. “Son los mejores y no hay ningún problema con nadie, yo voy a apoyarlos, ojalá y tengan un gran éxito y que puedan llevar a México donde yo igual no pude llevarlo”, apuntó.