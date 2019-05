‘No tenemos bolas, pero sabemos cómo usarlas’: Selección alemana

Las jugadoras de la Selección de Alemania mandaron un mensaje contundente contra el machismo en el futbol y con toda la actitud de cara al Mundial Femenil del próximo mes: “No tenemos bolas, pero sabemos cómo usarlas".

A través de un video publicado en redes sociales, las seleccionadas nacionales manifestaron que a pesar de los prejuicios contra el futbol femenil y de que no son tan conocidas en su país, han sido campeonas del mundo dos veces y ocho de Europa.

“Jugamos para una nación que no conoce nuestros nombres. Hemos peleado contra los prejuicios: ‘Las mujeres sólo son para tener bebés’, ‘Deberían estar en la lavandería’, ‘Es como ver amateurs… en cámara lenta'”.

“No tenemos bolas, pero sabemos cómo usarlas. No te preocupes, no necesitas sabes quiénes somos, sólo necesitas saber lo que queremos: queremos jugar nuestro propio juego”, dicen las jugadoras en el video.

"We don't have balls.

But we know how to use them!"

