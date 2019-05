VIDEO: La cobarde agresión de un aficionado a un jugador en Inglaterra

Un desafortunado e indignante momento se vivió durante el partido entre el Portsmouth y el Sunderland, encuentro correspondiente a las semifinales de Football League One, la tercera división del futbol inglés, debido a que un fanático del equipo local pateó en al menos dos ocasiones al mediocampista, Luke O’Nien, cuando este cayó en las gradas tras una jugada accidentada.

El incidente se generó al minuto 63 de acciones tras un fuerte forcejeo entre Luke O’ Nien y Tom Naylor. Tras la fuerte disputa por el esférico, el mediocampista del Sunderland salió proyectado hacía la parte trasera de la publicidad y fue ahí cuando un hombre aprovechó para patearlo, hasta que pudo reincorporarse, de inmediato varios de sus compañeros hicieron fuertes reclamos al agresor, quien estuvo a punto de saltar la publicidad para ingresar a la cancha.

El momento exacto fue captado por las cámaras de televisión y se identificó perfectamente al aficionado, quien podría ser sancionado por el club por patear en al menos dos ocasiones al jugador británico, quien en declaraciones posteriores manifestó que no presentaría cargos penales por el incidente.

"La policía me preguntó si quería presentar cargos, pero eso es solo fútbol. Cuando suena el silbato, solo lo hacen dos equipos y dos multitudes. Hubo un contacto, pero pasó lo que pasó. Al final no me hizo daño. Creo que al final fue arrestado”, comentó O’Nien tras el encuentro, el cual terminó sin goles, pero que le dio el pase a la final al Sunderland por la ventaja en el marcador global de 1-0.

