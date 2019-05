'Si no hago lo que quiero en mi equipo, me marcho': Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó claro que es el responsable de la confección de la plantilla de la próxima temporada y las decisiones sobre cada titularidad de sus jugadores, y aseguró que si no tuviese ese poder se marcharía.

"Es una decisión mía. ¿Quién piensas que hace el equipo? Está claro como el agua", respondió cuando fue preguntado por la situación en la portería y la solución que tendrá con la más que posible salida del costarricense Keylor Navas.

"Soy el entrenador y siempre va a ser lo que yo quiero", añadió. "Si no hago lo que quiero en mi equipo, yo me marcho. A la hora de hacer el equipo y luego para los fichajes, hay gente que trabaja y lo hacemos juntos, pero hacer el once, el banquillo y los que están fuera, soy yo únicamente", aclaró.

Esquivó Zidane las preguntas sobre futuribles del Real Madrid y tan solo dejó pistas cuando fue preguntado por Mendy, lateral zurdo del Olympique de Lyon.

"Mi visión como técnico es que todos los jugadores que están en puestos claves en sus clubes, como Mendy del Lyon, son muy interesantes, pero no voy a hablar de él ni de otros porque no es el momento de hacerlo. Tendremos tiempo para hablar de lo que quiere el club, ahora hay que respetar a todas las partes. Cualquier jugador bueno en clubes importantes es verdad que pueden tener oportunidad de estar aquí", dijo.

Intentó centrar su comparecencia el técnico francés en el último encuentro de la temporada, el que el Real Madrid disputa ante el Real Betis, en el que busca un triunfo final a una mala temporada.

"Queremos despedirnos de nuestros aficionados con un buen partido y una victoria, sobre todo porque ha sido un año complicado y lo que quiero transmitir a toda la afición es que pensamos en la próxima temporada, en la que vamos a volver con ilusión y trabajo para que estén orgullosos de los jugadores", manifestó.

El Real Madrid llega de una mala imagen en Anoeta que pidió corregir. "Tenemos un partido para, por lo menos, intentar acabar bien y que la gente pueda estar orgullosa de nosotros. Es muy complicado cuando no se juega nada pero a nivel de imagen tenemos que acabar bien la temporada y hacer un buen partido".

Y terminó dejando un mensaje de ilusión y esfuerzo de cara al próximo curso. "Tenemos que cambiar todo eso, meter toda nuestra fuerza y lo vamos a conseguir, no digo que vamos a ganar todo el próximo año pero por lo menos lo vamos a intentar y nos vamos a preparar para hacer un gran año. Esta temporada ha sido complicada y mejor que se acabe".

