Queremos quedarnos mucho tiempo: Míchel González

El español Míchel González, nuevo entrenador de los Pumas, aseguró ayer durante su presentación que si bien pretende quedarse mucho tiempo en el equipo, eso dependerá de los resultados porque así con las reglas.

"Los proyectos del futbol se quedan en las victorias y las derrotas; queremos quedarnos aquí mucho tiempo porque sería bueno para nosotros y le daría tranquilidad a la institución", señaló.

Míchel, quien jugó con España los mundiales de México 1986 e Italia 1990, se puso hoy la camiseta de los universitarios y en una rueda de prensa confesó que sigue a los Pumas hace un año porque existían la posibilidad de en algún momento ser fichado por el equipo y confía en la calidad de los jugadores.

"He visto el Clausura y el Apertura y tengo un conocimiento exhaustivo de la competición y de los jugadores; si bien el torneo anterior no fue brillante, antes estuvieron a buen nivel y hay materia prima para el futuro", explicó.

Con siete títulos, los Pumas son el quinto equipo con más títulos en la liga de México, pero en el Clausura quedaron en el decimoquinto lugar con el decimotercer escaño en ataque y defensa.

Michel jugó 14 temporadas con el Real Madrid y formó parte de "la quinta del Buitre", el grupo de varios jugadores merengues que coincidieron en el equipo en un gran momento de sus carreras. Al salir de la institución madridista, el jugador vistió la camiseta del Celaya mexicano, en el cual se retiró.

"El futbol mexicano se acerca a la normalidad cada vez más; es una competencia que se ha modernizado y es bueno para todos. La liga de México tiene cada vez mucho más peso", observó.

Al referirse a su pasado merengue, el estratega reveló que una de las consecuencias de formarse en el Real Madrid fue haberse adaptado al medio de manera inmediata y ahora tiene el margen necesario para preparar a sus jugadores para el torneo Apertura que arrancará el 19 de julio próximo.

"Tengo tiempo para que el equipo tome las coordenadas e ideas que queremos desarrollar. No entendemos la victoria si no se compite; más que carácter ganador, tengo carácter competitivo. No es una cuestión de ganar o perder, es una cuestión de competir", agregó.

Michel se negó a prometer títulos para los Pumas porque hay muchos rivales buenos y sería una falta de respeto prometer.

El estratega dejó claro que mantendrá a tradición de Pumas de apostar a los jóvenes formados en las fuerzas básicas aunque habrá algunas contrataciones, tal vez de defensas centrales y algún centrocampista.

"Hay un dinero para reforzar el equipo y estamos todos de acuerdo sobre las necesidades que hay. No sé si son tantas las necesidades como la importancia de cambiar la actitud y el ánimo", agregó.

Los Pumas comenzarán su pretemporada para el Apertura el próximo 10 de junio con un equipo que contará con el visto bueno de Michel.

"Empezaré con un plantel decidido por mí", concluyó.