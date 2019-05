Niki Lauda será homenajeado en el Gran Premio de Mónaco

La Fórmula Uno rendirá homenaje a la recién fallecida leyenda del automovilismo Niki Lauda el domingo, en el marco del Gran Premio de Mónaco.

El tricampeón murió el lunes, menos de un año después de haber sido sometido a un trasplante de pulmón. Tenía 70 años. El piloto austríaco conquistó dos de sus tres títulos de la F1 tras su regreso de un espeluznante choque que le dejó al borde de la muerte dentro de un monoplaza en llamas en el Gran Premio de Alemania en 1976.

Un minuto de silencio será guardado a las 2:53 de la tarde con los 20 pilotos en la parrilla y con colegas de Lauda portando una gorra roja a manera de tributo.

