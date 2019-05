VIDEO: Gol a los 9 segundos y triplete de senegalés en Mundial Sub 20

Arrancó el Mundial sub 20 en Polonia y solo 10 segundos después, el senegalés Amadou Sagna, de 19 años, ya había firmado el gol más tempranero de la historia del torneo.

Fue ante Tahití y a los 9.6 segundos exactamente, en el partido inaugural del grupo A. Sagna superó así el récord del nigeriano Monday Odiaka, que estrenó el marcador a los 14 segundos contra Canadá en 1985.

We bring you the #U20WC Moment of the Day, courtesy of Monsieur Amadou Sagna 🇸🇳

Many fans were still finding their seats by the time he found the back of the net—a new U-20 World Cup record for the earliest goal ever scored! pic.twitter.com/5rrpT9VGsx

— FIFA.com (@FIFAcom) May 24, 2019