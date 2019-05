Si por mí fuera, jugaría en Chivas: Carlos Salcedo

Apenas el domingo pasado, fue campeón del futbol mexicano con Tigres. Pero estuvo a punto de no llegar a ese equipo. Su anhelo, revela el propio Carlos Salcedo, era volver a vestirse de rojiblanco en México. Las palabras son un acto de honestidad extrema: “Si fuera por mí la decisión, estaría jugando para el Guadalajara”. Sin embargo, Chivas no pudo comprarlo y los felinos lo hicieron sentir apreciado.

“Siempre ese fue mi deseo (volver con Chivas) y al final te lo describo con eso. Mi deseo puede ser una cosa, pero mi deseo no depende de mí mismo. Que si fuera por mí mismo la decisión, estaría jugando para el Guadalajara. No se puede porque hay 20 factores al rededor, empezando porque la directiva alcance un acuerdo con el equipo que estaba”, explicó.

“Al final agradecido porque hablé bastante con 'Tuca' (Ricardo Ferretti), me insistió lo mucho que quería que viniera a Tigres. Miguel Ángel Garza (presidente del equipo) me hablaba dos veces al día por un periodo de 15 días. Son cosas que como jugador te hacen sentir querido, que el equipo hace lo posible por hacerse de tus servicios”, agregó el defensor central.

“Si bien había hablado con Higuera y Varela, desafortunadamente no sé si no vivía el Guadalajara la mejor etapa porque tenían que comprarme y ellos buscaban un préstamo que mi equipo se había negado a aceptar. Era la única manera de regresar y así fue como pasó todo. Siempre le he agradecido a Higuera que trató de hacer lo que estaba en sus manos por traerme al Guadalajara. No se pudo, así es el futbol, pero sé que algún día volveré a Chivas”, sentenció Salcedo.

Además, lamentó el presente de Chivas y confesó que le dolería ver al equipo perder la categoría el próximo año. “Dolorosa porque al final creo que un equipo como el Guadalajara no merece estar ahí, es una realidad que les va a tocar pelear por no descender, eso es un hecho concreto. A mí me tocó estar en esa situación, te puedo ser sincero: fueron meses que me ayudaron bastante en mi carrera porque venía muy joven a pelear, el Guadalajara estaba peleando con UdeG y fue un semestre de mucha intensidad por lo que representa Chivas a nivel nacional y en el mundo”, señaló.

“Los jugadores lo tienen que tomar como algo serio, algo que ya es un hecho. Que no dejen escapar puntos en el torneo que viene, que afecten en el siguiente porque sin duda es algo que dolería bastante. En lo personal, me dolería si llegara a haber un descenso del Guadalajara, pero confío en que la directiva está haciendo grandes cosas para impedir eso y sé que es cuestión de tiempo”, afirmó el hoy jugador de Tigres.

Por último, lamentó que Chivas no tenga considerado para el próximo torneo a uno de sus ex compañeros. “Lo de Jair (Pereira) es triste porque lo mismo pasó con Omar (Bravo), creo que no se le despidió de la manera que se le tenía que despedir. Pasa en el futbol: muchas veces se critica al jugador, pero es una realidad que a veces cuando a un equipo no le sirves, de buenas a primeras no tienen ese tacto para tratarte, para decirte o llegar a un acuerdo. Eso es algo que duele verlo y más en el Guadalajara por todo lo que hizo Jair, todo lo que ayuda a la gente que llega para acoplarse al club y la experiencia que ha tenido ahí. Será una baja que le va a doler porque él ya sabe lo que es jugar un descenso. Ojalá Dios quiera que la gente que venga esté consciente que es más difícil pelear un descenso que pelear un campeonato, por todo lo que se vive alrededor”, finalizó Carlos Salcedo.

Ayudará a la niñez

Carlos Salcedo presentó este martes la Fundación CS3, que presidirá su esposa, Andrea Navarro. La labor comenzará con ayuda a los niños de la Escuela Primaria Club de Leones Número 7, donde precisamente estudió seis años el defensor central. La idea es después extender el programa de apoyo a otros centros educativos.

“Lo hablé un poco con Andrés (Guardado, que también tiene una fundación) y al final llegamos a la misma conclusión que era ayudar. Un poco por lo que mueve la Selección, lo vimos en este último Mundial, lo que hacen las redes sociales, que los jóvenes se meten más en el deporte y eso le viene bien al país. Qué mejor que combinar el deporte con lo académico, haciendo siempre más énfasis en lo académico y que sea un plus lo deportivo. Es algo que nace de cada uno, todos enfocados en el bienestar de México para que podamos aportar ese granito de arena”, explicó Salcedo.