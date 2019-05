México necesita una ley contra fraude deportivo: abogado Ricardo de Buen

Este lunes el futbol español sufrió nuevamente un sobresalto tras la detención de 11 futbolistas profesionales en activo e inactivos en distintas ciudades del país ibérico por participar en arreglo de partidos, lavado de dinero y participación en actividad delictiva.

VIDEO: Periodista se ‘come sus palabras’ tras campeonato de Finlandia en hockey

A diferencia de España donde existe una ley contra el fraude deportivo, en México no hay marco legal contra esta acción, por lo que no es considerada como delito penal y no existe castigo; la única sanción en caso del amaño de un partido sería deportiva.

Hace poco el periodista David Faitelson insinuó que años atrás se arregló un partido entre Morelia y Veracruz, pero hasta la fecha no se ha confirmado ese ni ningún otro partido.

“Tenemos que confiar en los cuerpos técnicos, los planteles, los jugadores y los arbitrajes. La mejor manera de impedir que se den comportamientos no legales es trabajar muy de cerca, tanto los clubes con los jugadores, como la Federación Mexicana de Futbol con la Comisión de Arbitraje”, declaró hace unas semanas Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, durante la presentación de una empresa de apuestas deportivas como nuevo patrocinador de la selección mexicana.

“De vez en cuando notamos algún patrón y lo que hacemos es detener la actividad en los eventos, no es algo que se dé comúnmente, pero es una situación que tenemos que controlar todos. A las casas de apuestas tampoco les sirve que haya partidos arreglados, al contrario", complementó.

Así va la recuperación de gimnasta Samantha Cerio tras romperse las piernas

Al respecto, Ricardo de Buen, abogado especialista en Derecho Deportivo, manifestó en entrevista para Publisport la necesidad de incluir en el código penal una ley contra el fraude deportivo como en España y otros países europeos para evitar esta acción.

¿Por qué es importante una ley contra el fraude deportivo?

Es indispensable porque es un mal muy fuerte que existe en todo el mundo, está yo creo que al mismo nivel que el doping. Todos los fans e involucrados nos merecemos un deporte limpio. Se han dado casos desde hace muchos años, ya se han descubierto en más de 50 países casos de amaños de partidos. Sobre todo en Europa esto se ha tomado en serio desde hace varios años; ya existen regulaciones a nivel federaciones y a nivel país; es decir, las legislaciones de cada país se han modificado para contemplar la lucha contra el amaño de partidos. Es un problema que muchos países han reconocido, lo están previniendo legalmente y por ello, si eso está sucediendo en muchas partes del mundo, en México es indispensable que lo hagamos. Tenemos que preverlo y tener un buen mecanismo legal para castigarlo.

¿Es posible que haya habido un partido amañado en el futbol mexicano?

No lo sé. Que haya existido o no, no me consta. Es un tema muy delicado. De que en cualquier parte del mundo, incluido México, potencialmente existe esa posibilidad: sí la hay. Si existe en Europa que es mucho más vigilado y se han dado y descubierto estas cuestiones… y dada la globalización que hay en el deporte y todos los casos que mundialmente se han descubierto, en México no estamos exentos de que pueda pasar.

¿Qué sector del deporte en México es más vulnerable?

Hay una empresa llamada SportRadar dedicada a este tipo de cuestiones que hizo un análisis y las ligas donde hay un poquito más de riesgo son aquellas en las que no se paga tanto dinero a los deportistas. A nivel mundial han encontrado casos en muchos deportes; ha habido casos en cricket, tenis, futbol… En cualquier deporte existe el riesgo, no en uno en específico. A veces es más fácil en los deportes individuales porque es más fácil convencer a uno que a varios (deportistas). En México cualquier deporte tendría riesgo, quizá en ligas en las que se paga un poco menos de dinero podría haber más riesgo, como en la Liga Premier (tercera división del futbol mexicano).

Los 15 equipos del Ascenso MX aspirarán al máximo circuito

¿Qué papel juegan las casas de apuestas?

Las casas de apuestas legales son las que quieren que exista una legislación fuerte en contra del amaño de partidos. Es decir, que los partidos y los resultados de las apuestas sean siempre fiables. Las casas de apuestas si les hacen trampa son las primeras que pierden porque tienen que pagar. En la mayoría de los países las casas de apuestas contratan a empresas serias que vigilen que no haya ningún tipo de movimiento raro y que en todo caso detecten. A nivel mundial hay convenios con la Interpol. En el caso de México se detectó que en la temporada pasada el 75 por ciento del mercado de apuestas del futbol mexicano eran de Asia. No es malo ni bueno, el problemas es que sepan que hay un gran volumen de apuestas y estén al pendiente.

¿Una goleada como el Pachuca 9-2 Veracruz podría ser sospechosa?

No me gustaría dar una opinión concreta de ningún partido porque podrían haber muchas circunstancias, no quiero ser irresponsable. En México la única liga que ha implementado este sistema es la LMB, pero las ligas serias en el mundo contratan los servicios de una empresa que cuando ven una cuestión rara hacen un segundo filtro donde revisan si ese resultado raro fue porque hubo expulsados o ya no tenían nada qué perder. Si ven algo sospechoso, hacen una investigación más profunda. Es muy difícil saber; no necesariamente porque haya un resultado inesperado ya por eso hubo amaño.

Salvador Cabañas inicia su aventura con los Cafetaleros de Chiapas

¿La multipropiedad de equipos es un riesgo?

En sí mismo no lo es, pero sería sano a largo plazo que no existieran. Pero no porque exista eso implica ningún tipo de irregularidades.

¿Cómo prevenir y castigar el fraude deportivo mientras no exista marco jurídico?

Es muy complicado, hay muy poco qué hacer. Desde el punto de vista deportivo podrían castigar a los involucrados, pero debemos tener una reglamentación muy precisa. En España se prohibe que un jugador apueste en sus propios partidos o la familia. Se tienen que hacer pláticas con todos, desde las fuerzas básicas hasta el primer equipo para explicarles qué puede pasar. Actualmente, como lo tenemos, es muy complicado poder castigar a alguien porque amañe partidos; prácticamente es imposible desde el punto de vista penal. Sería importante que llegara al código penal, modificar la Ley de Cultura Física y Deporte y con todo eso hacer un marco jurídico mucho más sólido.

PUBLIMETRO TV