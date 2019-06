VIDEO: Cae rayo en plena competencia del US Women’s Open

Golfistas, aficionados, periodistas, organizadores y demás personas presentes en el Country Club of Charleston se sorprendieron al ver como un rayo cayó sobre el terreno de juego durante el US Women’s Open.

Cuando se jugaba la tercera ronda del torneo las autoridades determinaron suspender la competencia debido a las condiciones climatológicas. Después comenzó la tormenta eléctrica.

El rayo cayó justo sobre un árbol del green del hoyo 18, el último que se jugaría en el día por lo que el momento fue captado por las cámaras de televisión. Afortunadamente nadie resultó herido gracias a las medidas precautorias.

Scary scene during the weather delay at the #USWomensOpen. Players and fans are safe, and play is about to resume. pic.twitter.com/wAW3ivGjKv

— USGA (@USGA) May 31, 2019